Гоген Солнцев рассказал о собственном пути решения личных проблем





Об этом эпатажная звезда "Дома-2" написал послание в своем блоге в Instagram. Он недвусмысленно указал на то, что в кризисные минуты жизни лучше довериться психоаналитикам или психологам. Это лучше, чем искать поддержку у друзей.О своей проблеме Гоген знает не понаслышке. Известно, что у него периодически возникают скандалы с 63-летней супругой Екатериной Терешкович. Пара постоянно ссорится и даже некоторое время не жила вместе.Очень многие склоняются к тому, что союз Солнцева и Терешкович носит фиктивный характер без проявления чувств. Не исключено, что свой имидж пара использует для элементарного получения денег.Специалисты ведущих телеканалов говорят о том, что шоу с участием Гогена и Екатерины взывают повышенный интерес у зрителей многочисленными скандалами в эфире и не только. Даже мэтр Андрей Малахов удивился такому повышенному рейтингу программ, на которые приглашается пара.