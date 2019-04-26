АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Замеченная возле дома принца Гарри и Меган Маркл “скорая помощь” взволновала публику
EUR 72.11 USD 64.68
Курс валют на 26.04.2019

Гоген Солнцев рассказал о собственном пути решения личных проблем

По мнению шоумена Гогена Солнцева, в вопросе собственных проблем лучше довериться профессионалам в области психологии.

Об этом эпатажная звезда "Дома-2" написал послание в своем блоге в Instagram. Он недвусмысленно указал на то, что в кризисные минуты жизни лучше довериться психоаналитикам или психологам. Это лучше, чем искать поддержку у друзей.

Гоген Солнцев рассказал о собственном пути решения личных проблем

О своей проблеме Гоген знает не понаслышке. Известно, что у него периодически возникают скандалы с 63-летней супругой Екатериной Терешкович. Пара постоянно ссорится и даже некоторое время не жила вместе.

Очень многие склоняются к тому, что союз Солнцева и Терешкович носит фиктивный характер без проявления чувств. Не исключено, что свой имидж пара использует для элементарного получения денег.

Гоген Солнцев рассказал о собственном пути решения личных проблем

Специалисты ведущих телеканалов говорят о том, что шоу с участием Гогена и Екатерины взывают повышенный интерес у зрителей многочисленными скандалами в эфире и не только. Даже мэтр Андрей Малахов удивился такому повышенному рейтингу программ, на которые приглашается пара.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина показала редкий снимок
Уфологи увидели «базу» НЛО на острове
Кристина Кузьмина вспомнила о разводе с
Ученые ДВФУ нашли белки-цели для
Ольга Жарикова не хочет выходить замуж
Ubisoft раздает геймерам награды за
Гоген Солнцев рассказал о собственном
Ученые пытаются найти причины слишком
Ангелина Вовк восхищается характером и
Обнародован ролик экстремального теста
Виталина Цымбалюк-Романовская возмутила
Диетологи рассказали о способах
МИД Турции подтвердил неизменность
Ольга Бузова продолжит петь в России,
Ученые: Более успешными для женщин
Facebook запретил приложения с тестами
Алена Апина в откровенном образе
Обнародован рендер смартфона Huawei P
Ученые: Скорость ветра и высота волн в
Лишившаяся волос Кристина Кузьмина
В Санкт-Петербурге жители около года
В Калининградской области развернули
Ирина Пинчук: «Валера Блюменкранц
Ученые назвали ключевые симптомы рака
Эксперты определили среднюю стоимость
Жене Дмитрия Тарасова посоветовали
Звезда «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл
Эксперты рассказали о вреде селфи для
Замеченная возле дома принца Гарри и
Избранник Юлии Ефременковой
Просмотреть все новости