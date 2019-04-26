Полина Гагарина показала редкий снимок 2-летней дочери Мии

Фотографию Мии Полина Гагарина разместила на своей странице в Instagram. На снимке 2-летняя Мия запечатлена спиной к камере, поэтому лицо дочери певицы разглядеть невозможно. Это неудивительно, артистка с самого момента рождения скрывает ее от посторонних глаз и пока не готова изменить данную политику. Такой снимок позволяет оценить то, насколько за 2 года девочка выросла и окрепла. Фотография была сделана в день рождения дочери звезды на Мальдивах. Именно туда знаменитость вместе со своими детьми отправилась праздновать эту важную дату.Поклонники Полины Гагариной присоединилась к поздравлениям 2-летней Мии и пожелали ей крепкого здоровья. Подписчики певицы отметили, что решение не показывать лицо дочери общественности – абсолютно правильное, так как ребенку легче расти и развиваться, минуя популярность и постороннее внимание. Они пожелали артистке и двум ее детям удачного отдыха на Мальдивах.Напомним, совсем недавно Полина Гагарина рассказала, что заболела в самое неподходящее время – за сутки до дня рождения ее дочери. Она попросила у поклонников поделиться с ней «лечебной энергией» и выразила надежду, что это ей поможет.