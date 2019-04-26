Обнародован ролик экстремального теста Porsche 911 Turbo на 600 «лошадей»





Во время тестирования пилот разгонял машину до наибольшей скорости, после чего резко нажимал на педали тормозов, проверяя их функционирование и покрышки. Демонстрируемая динамика Porsche 911 Turbo показала публике очередного кандидата на рекорд круга в своей линейке.Производительность автомобиля обеспечивает обновленный агрегат с турбонаддувом, способный генерировать 600 лошадиных сил, другое строение аэродинамического обвеса, модернизированную подвеску, а также дополнительные 40 лошадиных сил получит модель S. Официальная премьера Porsche 911 Turbo состоится осенью в Германии, там же и состоялись экстремальные испытания.