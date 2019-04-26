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Обнародован ролик экстремального теста Porsche 911 Turbo на 600 «лошадей»

В Интернете был обнародован ролик тестов нового автомобиля Porsche 911 Turbo. Во время езды водитель не жалел новинку, создавая ей экстремальные условия.
Обнародован ролик экстремального теста Porsche 911 Turbo на 600 «лошадей»

Во время тестирования пилот разгонял машину до наибольшей скорости, после чего резко нажимал на педали тормозов, проверяя их функционирование и покрышки. Демонстрируемая динамика Porsche 911 Turbo показала публике очередного кандидата на рекорд круга в своей линейке.

Производительность автомобиля обеспечивает обновленный агрегат с турбонаддувом, способный генерировать 600 лошадиных сил, другое строение аэродинамического обвеса, модернизированную подвеску, а также дополнительные 40 лошадиных сил получит модель S. Официальная премьера Porsche 911 Turbo состоится осенью в Германии, там же и состоялись экстремальные испытания.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:43

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