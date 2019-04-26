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Ubisoft раздает геймерам награды за выявление багов в Rainbow Six Siege

Компания Ubisoft раздает геймерам награды за выявление багов и ошибок в собственной игре Rainbow Six Siege. Для этого разработчик создал отдельный клиент игры и тестовые серверы, они занимают до 60 ГБ на жестком диске.
Ubisoft раздает геймерам награды за выявление багов в Rainbow Six Siege

О таком решении компании Ubisoft стало известно совсем недавно. Теперь игровой разработчик собирается мотивировать геймеров проекта Rainbow Six Siege искать баги и ошибки. За три найденных неполадки компания будет вознаграждать пользователя уникальным внутриигровым предметом. Первая награда уже нашла своего владельца – это брелок под названием «raptor legs», являющийся прямой отсылкой к одноименному известному багу, имевшему место в игре некоторое время назад. В будущем разработчик собирается расширить список подобных призов.

Для того, чтобы стать участником данной акции от Ubisoft необходимо скачать отдельный клиент игры для тестового сервера, его вес составляет около 60 ГБ. Затем геймер должен обнаружить баг или ошибку, зафиксировать ее возникновение на скриншотах или видео и отправить заявку на специальном сайте. Последнюю нужно оформлять исключительно на английском языке. Сам баг должен быть воспроизводимым и только после того, как разработчики повторят его самостоятельно – игроку зачтется один пункт в его счет.
Компания Ubisoft отметила, что награду получит тот, кто первым сообщит о каждой конкретной проблеме.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:10

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