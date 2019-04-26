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Ольга Бузова продолжит петь в России, несмотря на претензии Ксении Собчак

Интервью Ксении Собчак с Ольгой Бузовой разбирают на цитаты.

Собчак на видеохостинге YouTube выложила интервью со своей бывшей коллегой по телестройке «Дом-2».

Ольга Бузова продолжит петь в России, несмотря на претензии Ксении Собчак

Светская львица раскритиковала Бузову за то, что певица «разменивается» на концерты в маленьких клубах и небольших городках. Ксения заявила, что не может представить, чтобы, например, Алла Пугачёва, Сергей Шнуров или Светлана Лобода пели в провинциальных городках России.

Бузова на это сказала, что все поклонники для неё равны, и она не делает разделение для фанатов из провинции или из крупных городов. Так же, всё равно ей, сколько вмещает зал.

У себя в аккаунте Instagram Ольга даже выложила пост.
Ольга Бузова продолжит петь в России, несмотря на претензии Ксении Собчак

Звезда заявила, что в конце марта в небольшом Подольске у неё был полный стадион, а после этого в Мытищах полный зал. Ольга Бузова говорит, что так она дает возможность нести людям эмоции и свою музыку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:06

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