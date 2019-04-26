Диетологи рассказали о способах удержания веса после похудения





Во всем мире проблема ожирения набирает все большие масштабы, более 50% населения США испытывает проблемы с лишним весом, а в России данный показатель хоть и ниже, но все-равно находится на очень высоком уровне. Диетологи рассказали о том, как человеку правильно удержать достигнутые после похудения результаты. Специалисты отмечают, что в данном случае человеку придется «сразиться» со своим организмом, ведь он еще не привык к новому состоянию, ему необходимо дать время.Диетологи рекомендуют худеть постепенно, это приведет к более спокойному и менее стрессовому протекают процесса для здоровья. В таком случае организм будет перестраивать процессы обмена веществ и привыкать к новым объемам употребления пищи. Специалисты рекомендуют не прекращать физические тренировки и после достижения результата, но их интенсивность можно снизить. Это позволит не только удержать вес после похудения, но и поможет укрепить мышцы.При желании съесть что-то сладкое диетологи рекомендуют выбрать маленькую порцию и растягивать ее на долгое время. Также не стоит забывать, что чем дольше человек страдал ожирением – тем больше времени уйдет на нормализацию веса.