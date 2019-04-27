Актриса Глафира Тарханова рассказала, как в зрелом возрасте сохранить женскую красоту

Глафира Тарханова обратилась к своим подписчикам в Instagram с вопросом о понимании женственности, а затем изложила собственные размышления по данному поводу. Актриса считает женскую красоту главным козырем прекрасного пола, а также посоветовала не следовать чужим представлениям о женственности. Тарханова уверена, что каждую женщину ощущение красоты будто окружает, но при этом находится в пределах восприятия.Актриса уверена, что выглядеть хорошо в 20 — это естественно, а уже в 45 лет это является жизненной позицией. Глафира Тарханова заметила, что с возрастом желание не угасает, а секс становится более обдуманным.