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Актриса Глафира Тарханова рассказала, как в зрелом возрасте сохранить женскую красоту

Российская актриса Глафира Тарханова рассказала о способах сохранения женской красоты в зрелом возрасте. Звезда уверена, что все зависит от отношения женщины к собственному телу, а свои мысли по этому поводу артистка опубликовала в сети Instagram.
Актриса Глафира Тарханова рассказала, как в зрелом возрасте сохранить женскую красоту

Глафира Тарханова обратилась к своим подписчикам в Instagram с вопросом о понимании женственности, а затем изложила собственные размышления по данному поводу. Актриса считает женскую красоту главным козырем прекрасного пола, а также посоветовала не следовать чужим представлениям о женственности. Тарханова уверена, что каждую женщину ощущение красоты будто окружает, но при этом находится в пределах восприятия.

Актриса уверена, что выглядеть хорошо в 20 — это естественно, а уже в 45 лет это является жизненной позицией. Глафира Тарханова заметила, что с возрастом желание не угасает, а секс становится более обдуманным.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:30

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