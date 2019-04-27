Морские животные в два раза больше страдают от глобального потепления, чем сухопутные





Научные сотрудники Университета Ратгерса изучили данные исследований четырех сотен типов эктотермов - 318 обитающих на суше и 88 морских, чтобы понять условия их безопасного проживания. Для этого анализировались минимальные температуры теплого периода в среде их обитания. Ученые рассчитали «запас прочности» температуры и разницу между максимально приемлемой для жизни и максимально имеющейся в наиболее прохладных участках. Выяснилось, что для морских животных данный резерв заметно ниже, чем для их сухопутных собратьев, и в поисках холодных вод им приходится мигрировать в более отдаленные районы моря.Глобальное потепление начало вытеснять морские виды из их ареалов обитания в два раза чаще, чем остальные. Если Мировой океан так и будет ресурсом для экономической активности человечества, то в таком случае людям придется принять меры по защите биологического разнообразия в его пределах.Отрицательная популяция животных, в свою очередь, способна ухудшить общую экосистему. Эксперты отметили, что в прежние эпохи эпизоды вымирания часто концентрировались в отдельных широтах во время изменения климата. Переменчивость погодных условий в глобальном плане приведет к потере огромного числа привычных мест обитания животных в море.