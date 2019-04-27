АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Замеченная возле дома принца Гарри и Меган Маркл “скорая помощь” взволновала публику
EUR 72.09 USD 64.71
Курс валют на 27.04.2019

Морские животные в два раза больше страдают от глобального потепления, чем сухопутные

Глобальное потепление оказалось более опасным для морских эктотермных животных, нежели для сухопутных. Покинувших в связи с изменением климата созданий оказалось в два раза больше.
Морские животные в два раза больше страдают от глобального потепления, чем сухопутные

Научные сотрудники Университета Ратгерса изучили данные исследований четырех сотен типов эктотермов - 318 обитающих на суше и 88 морских, чтобы понять условия их безопасного проживания. Для этого анализировались минимальные температуры теплого периода в среде их обитания. Ученые рассчитали «запас прочности» температуры и разницу между максимально приемлемой для жизни и максимально имеющейся в наиболее прохладных участках. Выяснилось, что для морских животных данный резерв заметно ниже, чем для их сухопутных собратьев, и в поисках холодных вод им приходится мигрировать в более отдаленные районы моря.

Глобальное потепление начало вытеснять морские виды из их ареалов обитания в два раза чаще, чем остальные. Если Мировой океан так и будет ресурсом для экономической активности человечества, то в таком случае людям придется принять меры по защите биологического разнообразия в его пределах.

Отрицательная популяция животных, в свою очередь, способна ухудшить общую экосистему. Эксперты отметили, что в прежние эпохи эпизоды вымирания часто концентрировались в отдельных широтах во время изменения климата. Переменчивость погодных условий в глобальном плане приведет к потере огромного числа привычных мест обитания животных в море.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 05:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Морские животные в два раза больше
Актриса Глафира Тарханова рассказала,
Fortsense выпустила сканер отпечатков
Эксперты назвали самые быстрые
Психолог рассказала о влиянии характера
Евгений Стычкин считает роль в сериале
В России начались продажи планшета
Рамный внедорожник Isuzu MU-X могут
Xiaomi заявила о «ненависти» к Lenovo
Поклонники раскритиковали модель Алену
Сотрудница зоопарка в Петербурге с
Анна Семенович поразила поклонников
LADA XRay оснастят двигателем от Renault
Полина Гагарина показала редкий снимок
Уфологи увидели «базу» НЛО на острове
Кристина Кузьмина вспомнила о разводе с
Ученые ДВФУ нашли белки-цели для
Ольга Жарикова не хочет выходить замуж
Ubisoft раздает геймерам награды за
Гоген Солнцев рассказал о собственном
Ученые пытаются найти причины слишком
Ангелина Вовк восхищается характером и
Обнародован ролик экстремального теста
Виталина Цымбалюк-Романовская возмутила
Диетологи рассказали о способах
МИД Турции подтвердил неизменность
Ольга Бузова продолжит петь в России,
Ученые: Более успешными для женщин
Facebook запретил приложения с тестами
Алена Апина в откровенном образе
Просмотреть все новости