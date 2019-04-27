Эксперты назвали самые быстрые кроссоверы в мире
Спрос на кроссоверы продолжает расти во всем мире, поэтому к данному классу автомобилей продолжают выдвигать все новые требования. Совсем недавно автолюбители стали обращать внимание и на скорость, поэтому эксперты назвали самые быстрые модели этого сегмента рынка.
Раньше покупатели, выбирая себе кроссовер, изучали его внешний вид, уровень комфорта салона, управляемость и цену, но теперь все чаще от таких авто требуют и отличные ходовые характеристики. К ним принято относить скорость и разгон. Эксперты рассказали о двух кроссоверах, которые можно назвать самыми быстрыми во всем мире.
Первый из них – это BMW X5 M. Данная модель была представлена год назад на автосалоне в Вашингтоне. Эта улучшенная версия кроссовера отличается от оригинала более агрессивной внешностью, улучшенной аэродинамикой корпуса и усиленной силовой установкой, способной генерировать 550 лошадиных сил. С такими ходовыми характеристиками эта модель способна составить конкуренцию даже некоторым «бюджетным» спорткарам.
Второй, отмеченный экспертами кроссовер, – Jaguar F-Pace SVR. Его представили в 2014 году на автосалоне в Лос-Анджелесе, но на рынок модель попала годом позже. Автомобиль отличается от обычной версии новым задним бампером, измененной радиаторной решеткой, увеличенным размером колесных арок и более мощным двигателем, позволяющим ему разгоняться до «сотни» всего за 4,2 секунды.
Раньше покупатели, выбирая себе кроссовер, изучали его внешний вид, уровень комфорта салона, управляемость и цену, но теперь все чаще от таких авто требуют и отличные ходовые характеристики. К ним принято относить скорость и разгон. Эксперты рассказали о двух кроссоверах, которые можно назвать самыми быстрыми во всем мире.
Первый из них – это BMW X5 M. Данная модель была представлена год назад на автосалоне в Вашингтоне. Эта улучшенная версия кроссовера отличается от оригинала более агрессивной внешностью, улучшенной аэродинамикой корпуса и усиленной силовой установкой, способной генерировать 550 лошадиных сил. С такими ходовыми характеристиками эта модель способна составить конкуренцию даже некоторым «бюджетным» спорткарам.
Второй, отмеченный экспертами кроссовер, – Jaguar F-Pace SVR. Его представили в 2014 году на автосалоне в Лос-Анджелесе, но на рынок модель попала годом позже. Автомобиль отличается от обычной версии новым задним бампером, измененной радиаторной решеткой, увеличенным размером колесных арок и более мощным двигателем, позволяющим ему разгоняться до «сотни» всего за 4,2 секунды.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:16