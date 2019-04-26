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В Санкт-Петербурге жители около года жили в доме с трупом, принимая его за манекен

В Невском районе Санкт-Петербурга в подвале жилого дома найден мумифицированный труп мужчины. Жители видели тело, но не сообщали о нем в полицию, принимая его за манекен, лежащий в горе мусора.
В Санкт-Петербурге жители около года жили в доме с трупом, принимая его за манекен

Как сообщает издание «Невские новости», в полицию обратился сотрудник жилищно-эксплуатационной службы, который отправился в подвал, чтобы убрать мусор и осмотреть место порыва водопровода. Тело располагалось наполовину в воде затопленного подвала, а одежда умершего истлела от времени. Также на черепе отсутствовала кожа, однако такой вид не насторожил жильцов дома.

По данным издания, сотрудники полиции назначили проведение доследственной проверки, а также выполняют работу по установлению личности мужчины и причины его смерти.



 
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Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 17:46

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