В Санкт-Петербурге жители около года жили в доме с трупом, принимая его за манекен





Как сообщает издание «Невские новости», в полицию обратился сотрудник жилищно-эксплуатационной службы, который отправился в подвал, чтобы убрать мусор и осмотреть место порыва водопровода. Тело располагалось наполовину в воде затопленного подвала, а одежда умершего истлела от времени. Также на черепе отсутствовала кожа, однако такой вид не насторожил жильцов дома.По данным издания, сотрудники полиции назначили проведение доследственной проверки, а также выполняют работу по установлению личности мужчины и причины его смерти.