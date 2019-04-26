В Санкт-Петербурге жители около года жили в доме с трупом, принимая его за манекен
В Невском районе Санкт-Петербурга в подвале жилого дома найден мумифицированный труп мужчины. Жители видели тело, но не сообщали о нем в полицию, принимая его за манекен, лежащий в горе мусора.
Как сообщает издание «Невские новости», в полицию обратился сотрудник жилищно-эксплуатационной службы, который отправился в подвал, чтобы убрать мусор и осмотреть место порыва водопровода. Тело располагалось наполовину в воде затопленного подвала, а одежда умершего истлела от времени. Также на черепе отсутствовала кожа, однако такой вид не насторожил жильцов дома.
По данным издания, сотрудники полиции назначили проведение доследственной проверки, а также выполняют работу по установлению личности мужчины и причины его смерти.
Как сообщает издание «Невские новости», в полицию обратился сотрудник жилищно-эксплуатационной службы, который отправился в подвал, чтобы убрать мусор и осмотреть место порыва водопровода. Тело располагалось наполовину в воде затопленного подвала, а одежда умершего истлела от времени. Также на черепе отсутствовала кожа, однако такой вид не насторожил жильцов дома.
По данным издания, сотрудники полиции назначили проведение доследственной проверки, а также выполняют работу по установлению личности мужчины и причины его смерти.
Происшествия
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 17:46