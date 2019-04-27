Психолог рассказала о влиянии характера человека на его позу во сне





Психолог-консультант пообщалась с изданием «Вечерняя Москва» и рассказала о связи позы для сна и характера человека. Все зависит от темперамента и поведенческих норм людей, их социального положения и привычек - все это влияет на отдых. Склонный к лидерству человек обычно отдает предпочтение так называемой «королевской позе» - на спине, с ровными руками и ногами. Надежные и уверенные в себе люди, не стремящиеся быть главными, предпочитают спать на боку, с согнутыми ногами и руками под головой. Неуверенный в себе человек предпочитает позы, в которых он держится за разные предметы или части своего тела – руки, ноги, подушки, края кровати и т.д.Легкие на подъем предпочитают выбирать «позу звезды». Они раскидывают руки и ноги в разные стороны, что говорит об открытости их взглядов и готовности принимать чужое мнение. Тревожные люди, боящиеся столкнутся с общественным обсуждением или совершить ошибку на глазах других, предпочитают спать на животе. Это придает им дополнительную точку опоры и защиты. Наиболее замкнутые люди чаще всего разворачиваются лицом к стене, таким образом они «закрываются» от мира и внешних проблем.