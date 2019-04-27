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Психолог рассказала о влиянии характера человека на его позу во сне

Российский психолог-консультант Ольга Павлова рассказала о влиянии характера человека на выбор позы для сна. По словам специалиста, между этими явлениями существует вполне заметная взаимосвязь, главное - знать, на какие подробности обращать внимание.
Психолог рассказала о влиянии характера человека на его позу во сне

Психолог-консультант пообщалась с изданием «Вечерняя Москва» и рассказала о связи позы для сна и характера человека. Все зависит от темперамента и поведенческих норм людей, их социального положения и привычек - все это влияет на отдых. Склонный к лидерству человек обычно отдает предпочтение так называемой «королевской позе» - на спине, с ровными руками и ногами. Надежные и уверенные в себе люди, не стремящиеся быть главными, предпочитают спать на боку, с согнутыми ногами и руками под головой. Неуверенный в себе человек предпочитает позы, в которых он держится за разные предметы или части своего тела – руки, ноги, подушки, края кровати и т.д.

Легкие на подъем предпочитают выбирать «позу звезды». Они раскидывают руки и ноги в разные стороны, что говорит об открытости их взглядов и готовности принимать чужое мнение. Тревожные люди, боящиеся столкнутся с общественным обсуждением или совершить ошибку на глазах других, предпочитают спать на животе. Это придает им дополнительную точку опоры и защиты. Наиболее замкнутые люди чаще всего разворачиваются лицом к стене, таким образом они «закрываются» от мира и внешних проблем.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:10

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