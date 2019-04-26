Лишившаяся волос Кристина Кузьмина откровенно рассказала о своей борьбе с раком

Несколько лет назад Кристина Кузьмина столкнулась с раком, который успешно вылечила, поэтому не намерена сдаваться и в этот раз. Зимой этого года известная актриса лишилась волос, а также пережила хирургическое вмешательство. Сейчас артистка решилась рассказать о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться из-за болезни. Ей оказалось нелегко объяснить дочери причины изменения во внешности, но при этом Кузьмина не стала скрывать от семьи правду. Благодаря поддержке близких актриса чувствует себя неплохо.С течением времени волосы Кузьминой отрастают, а сейчас актриса носит стильную короткую стрижку. Также она не боится поправиться, поедая калорийные продукты. Звезда лечится при помощи химиотерапии впервые, поэтому испытывает смешанные чувства.