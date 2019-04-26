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МИД Турции подтвердил неизменность позиции относительно С-400

Позиция Турции по приобретению российского зенитно-ракетного комплекса С-400 остается прежней. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Хами Аксой на прошедшем в Анкаре брифинге.
МИД Турции подтвердил неизменность позиции относительно С-400

Переговоры между Турцией и США по поводу покупки ЗРК Patriot продолжаются, но страна не меняла решения по поводу закупки С-400. Пилоты страны продолжают обучение в США по программе истребителей F-35, а на данный момент началась передача самолетов. Аксой считает неправильными угрозы запрета американской стороны на поставки F-35 из-за покупок С-400. Представитель МИД уверен, что российская техника не нанесет вреда американскому вооружению, а поведение Штатов он считает несоответствующим союзническому духу отношений.

Турецкая сторона ранее заявляла, что первая поставка С-400 состоится в июле, но в США отмечают, что стандарты системы не соответствуют установленным НАТО. За возможное приобретение комплексов американская сторона грозит Турции штрафами.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:15

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