Ирина Пинчук: «Валера Блюменкранц плакал, когда я покидала проект»
Как утверждает бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук, ее экс-возлюбленный «Валера Блюменкранц плакал», когда она объявила о том, что покидает скандальную телестройку. По словам длинноволосой красавицы, ей «катастрофически не везет в любви».
На днях стало известно, что одна из самых ярких и топовых героинь телешоу «Дом-2» вслед за лучшей подругой Татьяной Мусульбес решила покинуть Периметр. Об этом Ирина сообщала в личном микроблоге, где написала пост о том, что будет скучать за проектом.
Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с Ириной, в котором она рассказала о своих мечтах, а также призналась, что больше не испытывает симпатии к своему коллеге Роману Гриценко.
По словам брюнетки, она до последнего надеялась на то, что им суждено быть с Романом, однако сейчас понимает, что «счастлива», ведь узнала о том, что молодой человек поднимает на своих возлюбленных руку.
Также Ирина призналась, что сейчас мечтает лишь об одном – купить автомобиль своей мечты. Оказывается, что на реалити-шоу «Дом-2» Пинчук не получалось откладывать на «черный день», ведь практически все заработанные на проекте деньги она вкладывала в свою внешность.
На данный момент Ирина все еще поддерживает общение с бывшим избранником Валерием Блюменкранцем, который даже прослезился на Лобном месте, когда девушка объявила о своем уходе, сообщает StarHit.
На днях стало известно, что одна из самых ярких и топовых героинь телешоу «Дом-2» вслед за лучшей подругой Татьяной Мусульбес решила покинуть Периметр. Об этом Ирина сообщала в личном микроблоге, где написала пост о том, что будет скучать за проектом.
Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с Ириной, в котором она рассказала о своих мечтах, а также призналась, что больше не испытывает симпатии к своему коллеге Роману Гриценко.
«Я счастлива, что судьба отвела от меня Гриценко», -подчеркнула Пинчук.
По словам брюнетки, она до последнего надеялась на то, что им суждено быть с Романом, однако сейчас понимает, что «счастлива», ведь узнала о том, что молодой человек поднимает на своих возлюбленных руку.
Также Ирина призналась, что сейчас мечтает лишь об одном – купить автомобиль своей мечты. Оказывается, что на реалити-шоу «Дом-2» Пинчук не получалось откладывать на «черный день», ведь практически все заработанные на проекте деньги она вкладывала в свою внешность.
На данный момент Ирина все еще поддерживает общение с бывшим избранником Валерием Блюменкранцем, который даже прослезился на Лобном месте, когда девушка объявила о своем уходе, сообщает StarHit.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:34