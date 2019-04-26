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Ирина Пинчук: «Валера Блюменкранц плакал, когда я покидала проект»

Как утверждает бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук, ее экс-возлюбленный «Валера Блюменкранц плакал», когда она объявила о том, что покидает скандальную телестройку. По словам длинноволосой красавицы, ей «катастрофически не везет в любви».

Ирина Пинчук: «Валера Блюменкранц плакал, когда я покидала проект»

На днях стало известно, что одна из самых ярких и топовых героинь телешоу «Дом-2» вслед за лучшей подругой Татьяной Мусульбес решила покинуть Периметр. Об этом Ирина сообщала в личном микроблоге, где написала пост о том, что будет скучать за проектом.

Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с Ириной, в котором она рассказала о своих мечтах, а также призналась, что больше не испытывает симпатии к своему коллеге Роману Гриценко.

«Я счастлива, что судьба отвела от меня Гриценко», -подчеркнула Пинчук.

По словам брюнетки, она до последнего надеялась на то, что им суждено быть с Романом, однако сейчас понимает, что «счастлива», ведь узнала о том, что молодой человек поднимает на своих возлюбленных руку.

Ирина Пинчук: «Валера Блюменкранц плакал, когда я покидала проект»

Также Ирина призналась, что сейчас мечтает лишь об одном – купить автомобиль своей мечты. Оказывается, что на реалити-шоу «Дом-2» Пинчук не получалось откладывать на «черный день», ведь практически все заработанные на проекте деньги она вкладывала в свою внешность.

На данный момент Ирина все еще поддерживает общение с бывшим избранником Валерием Блюменкранцем, который даже прослезился на Лобном месте, когда девушка объявила о своем уходе, сообщает StarHit.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:34

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