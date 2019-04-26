АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Замеченная возле дома принца Гарри и Меган Маркл “скорая помощь” взволновала публику
EUR 72.11 USD 64.68
Курс валют на 26.04.2019

Ученые назвали ключевые симптомы рака легких у некурящих людей

Британские ученые отмечают, рак легких развивается не только у курящих людей, поэтому каждый человек должен знать ключевые симптомы данного заболевания. Быстрая и своевременная диагностика таких болезней увеличит шансы на успешное лечение.
Ученые назвали ключевые симптомы рака легких у некурящих людей

У людей сформировался стереотип, что раку легких подвержены исключительно курильщики, но это не так. Ученые отмечают, данный вид онкологии уже давно обогнал показатели других подобных заболеваний, поэтому людям необходимо быть крайне внимательными к состоянию своего организма.

Ключевыми симптомами развития рака легких является продолжительный кашель, длящийся более 2-3 недель, включая наличие крови в мокроте, стойкие инфекционные заболевания в грудной клетке, формирование отдышки, хроническая усталость и потеря аппетита, боль при дыхании, а также потеря веса вместе с наличием перечисленных выше симптомов. Ученые отмечают, существуют и другие, косвенные факторы, указывающие на данный тип онкологии – это изменение формы пальцев, изгиб, а также увеличение их кончиков. Кроме того, у человека может отекать шея и лицо, появляться дискомфорт в плечах и резкое изменяться голос в сторону хрипоты во взрослом возрасте.
Ученые назвали ключевые симптомы рака легких у некурящих людей

Ученые отмечают, в группе риска находятся не только курящие люди. На развитие рака легких влияют – пассивное курение, плохая экология и канцерогены.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:19

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лишившаяся волос Кристина Кузьмина
В Санкт-Петербурге жители около года
В Калининградской области развернули
Ирина Пинчук: «Валера Блюменкранц
Ученые назвали ключевые симптомы рака
Эксперты определили среднюю стоимость
Жене Дмитрия Тарасова посоветовали
Звезда «Ван Хельсинга» Кейт Бекинсейл
Эксперты рассказали о вреде селфи для
Замеченная возле дома принца Гарри и
Избранник Юлии Ефременковой
Внучка Стриженова Александра после
Ксения Бородина увезла маленькую Теону
В Краснодарском крае в ДТП погибли два
Андрей Черкасов против того, чтобы его
Ученые: Первые организмы в Солнечной
Илья Яббаров заявил, что «до конца
Девушка Романа Гриценко решила дать
Ирина Дубцова рассказала о желании
Ольга Бузова отписалась от Ксении
Житель Канады нашёл у озера Онтарио
Незадолго до смерти Элина Быстрицкая
«Яндекс» опубликовал свои доходы от
Заболевшей Полине Гагариной предложили
Разработчик раскрыл итоги испытаний
Ольга Бузова призналась, что была
Симона Юнусова научила маленькую
Новую Hyundai Creta раскритиковали в
Милену Безбородову не устраивает
В Красноярском крае осудили двух
Просмотреть все новости