Ученые назвали ключевые симптомы рака легких у некурящих людей





У людей сформировался стереотип, что раку легких подвержены исключительно курильщики, но это не так. Ученые отмечают, данный вид онкологии уже давно обогнал показатели других подобных заболеваний, поэтому людям необходимо быть крайне внимательными к состоянию своего организма.Ключевыми симптомами развития рака легких является продолжительный кашель, длящийся более 2-3 недель, включая наличие крови в мокроте, стойкие инфекционные заболевания в грудной клетке, формирование отдышки, хроническая усталость и потеря аппетита, боль при дыхании, а также потеря веса вместе с наличием перечисленных выше симптомов. Ученые отмечают, существуют и другие, косвенные факторы, указывающие на данный тип онкологии – это изменение формы пальцев, изгиб, а также увеличение их кончиков. Кроме того, у человека может отекать шея и лицо, появляться дискомфорт в плечах и резкое изменяться голос в сторону хрипоты во взрослом возрасте.Ученые отмечают, в группе риска находятся не только курящие люди. На развитие рака легких влияют – пассивное курение, плохая экология и канцерогены.