Евгений Стычкин считает роль в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения» своей самой любимой

Евгений Стычкин пообщался с журналистами издания Teleprogramma.pro и рассказал о своей творческой деятельности, ролях в кинокартинах и личной жизни. Сейчас актер исполняет роль капитана КГБ СССР и генерал-майора ФСБ России Сергея Костенко. Данный персонаж больше всего запомнился самому артисту, хотя он успел сыграть множество значимых исторических личностей – Ленина, Сталина и Пушкина.Сергей Костенко запомнился Евгению Стычкину своим характером. Он его охарактеризовал так: «Непростой, неоднозначный, но крутой». По словам актерами, именно за эту роль он получил наибольшее число положительных отзывов от простых зрителей.Образ Ленина дался Евгению Стычкину достаточно сложно, вспоминает артист. По его словам, все дело в известности данного персонажа, в его «карикатурности». У многих людей уже сложился определенный образ этого исторического деятеля, поэтому перед актером стояла сложная задача: создать одновременно похожего, но при этом отличного Ленина.Евгений Стычкин является многодетным отцом, но ему всегда удается уделять время каждому своему ребенку. Он воспринимает детей как друзей, поэтому готов проводить с ними каждую свободную минуту.