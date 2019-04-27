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Евгений Стычкин считает роль в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения» своей самой любимой

Известный российский актер Евгений Стычкин за свою карьеру сыграл множество значимых исторических личностей, но роли в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения» стала для него любимой. Все дело в его герое - капитане КГБ СССР Костенко, которого он считает неоднозначным, но крутым.
Евгений Стычкин считает роль в сериале «Чернобыль. Зона отчуждения» своей самой любимой

Евгений Стычкин пообщался с журналистами издания Teleprogramma.pro и рассказал о своей творческой деятельности, ролях в кинокартинах и личной жизни. Сейчас актер исполняет роль капитана КГБ СССР и генерал-майора ФСБ России Сергея Костенко. Данный персонаж больше всего запомнился самому артисту, хотя он успел сыграть множество значимых исторических личностей – Ленина, Сталина и Пушкина.

Сергей Костенко запомнился Евгению Стычкину своим характером. Он его охарактеризовал так: «Непростой, неоднозначный, но крутой». По словам актерами, именно за эту роль он получил наибольшее число положительных отзывов от простых зрителей.

Образ Ленина дался Евгению Стычкину достаточно сложно, вспоминает артист. По его словам, все дело в известности данного персонажа, в его «карикатурности». У многих людей уже сложился определенный образ этого исторического деятеля, поэтому перед актером стояла сложная задача: создать одновременно похожего, но при этом отличного Ленина.

Евгений Стычкин является многодетным отцом, но ему всегда удается уделять время каждому своему ребенку. Он воспринимает детей как друзей, поэтому готов проводить с ними каждую свободную минуту.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:02

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