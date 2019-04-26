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Замеченная возле дома принца Гарри и Меган Маркл “скорая помощь” взволновала публику
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Замеченная возле дома принца Гарри и Меган Маркл “скорая помощь” взволновала публику

Возле дома принца Гарри и Меган Маркл была замечена “скорая помощь”, в результате чего публика заговорила о вероятном рождении первенца пары. Однако фанаты королевской семьи ошиблись в предположениях, поскольку тревога оказалась ложной.
Замеченная возле дома принца Гарри и Меган Маркл “скорая помощь” взволновала публику

В преддверии рождения первенца Меган Маркл и принца Гарри преданные поклонники ищут любые знаки, указывающие на начало родов. Накануне во Фрогмор-коттедж, где обитают представители королевской семьи, прибыл грузовик NHS South Central Ambulance Service. Он долгое время был припаркован на автостоянке недалеко от заднего входа в дом. Однако медики находились около дома Меган Маркл и принца Гарри только для того, чтобы забрать еду. Представитель службы скорой помощи отметил, согласно сведениям издания Mirror, что машина являлась учебным транспортным средством, которое отправилось в фермерский магазин за обедом для студентов.
Замеченная возле дома принца Гарри и Меган Маркл “скорая помощь” взволновала публику

Еще большее волнение публики по поводу скорых родов Меган Маркл вызвал пролетающий над дворцом вертолет. Тем временем букмекеры отметили повышение ставок на рождение ребенка в мае в связи с отъездом принца Гарри в Вестминстерское аббатство.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:37

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