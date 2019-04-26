Рамный внедорожник Isuzu MU-X могут начать продавать в России





Внедорожник Isuzu MU-X представляет собой перелицованный Chevrolet Trailblazer, а его технические характеристики практически полностью повторяют Chevrolet Colorado. Именно такая необычная смесь формирует этот японский автомобиль с американскими корнями. Модель построена на лонжеронной раме с неразрезным задним мостом и жестким подключением полного привода. Единственное различие между Chevrolet Colorado и Isuzu MU-X – это наличие у последнего пружины вместо задних рессор.Под капотом данного японского автомобиля может расположиться один из двух двигателей на выбор покупателя: 1,9-литровая турбированная установка, способная генерировать 190 лошадиных сил, и 3,0-литровый дизельный агрегат мощностью 177 лошадиных сил. Оба они будут функционировать в паре либо с 5-ступенчатой «механикой», либо 6-ступенчатым «автоматом».Эксперты называют рамный внедорожник Isuzu MU-X конкурентом для Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero. Последний, вполне возможно, совсем скоро покинет не только российский, но и мировой рынок. Цена японского автомобиля должна быть сопоставимой с его прямыми конкурентами. С учетом сроков сертификации Isuzu MU-X может появиться в России к середине 2020 года.