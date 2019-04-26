Незадолго до смерти Элина Быстрицкая потеряла зрение и перестала ходить





Быстрицкая скончалась накануне на 92-м году жизни. В последние месяцы актриса перестала видеть и ходить, а уход за ней взяла на себя ее родственница Софья Шегельман. Ради помощи сестре она переехала в Россию из Израиля, где ранее проживала. Как передает портал Teleprogramma, здоровье Быстрицкой начало стремительно слабеть из-за неприятного инцидента с помощницей, которая обворовала актрису. Ксения Рубцова стала ухаживать за звездой, но в итоге артистка не получила своевременной помощи.Шегельман недавно отмечала, что на Рубцову заведено уголовное дело, а в последние месяцы перед смертью Элина Быстрицкая страдала от ухудшения состояния здоровья. Лечение в Израиле не было возможным, поскольку актриса не перенесла бы полета. Прощание со звездой состоится в понедельник. Известно, что ее похоронят на Новодевичьем кладбище.