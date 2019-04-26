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Незадолго до смерти Элина Быстрицкая потеряла зрение и перестала ходить

В последние дни жизни актрисы Элины Быстрицкой за ней ухаживала сестра Софья Шегельман. Стало известно, что незадолго до кончины артистка лишилась зрения, а также практически не могла ходить.
Незадолго до смерти Элина Быстрицкая потеряла зрение и перестала ходить

Быстрицкая скончалась накануне на 92-м году жизни. В последние месяцы актриса перестала видеть и ходить, а уход за ней взяла на себя ее родственница Софья Шегельман. Ради помощи сестре она переехала в Россию из Израиля, где ранее проживала. Как передает портал Teleprogramma, здоровье Быстрицкой начало стремительно слабеть из-за неприятного инцидента с помощницей, которая обворовала актрису. Ксения Рубцова стала ухаживать за звездой, но в итоге артистка не получила своевременной помощи.
Незадолго до смерти Элина Быстрицкая потеряла зрение и перестала ходить

Шегельман недавно отмечала, что на Рубцову заведено уголовное дело, а в последние месяцы перед смертью Элина Быстрицкая страдала от ухудшения состояния здоровья. Лечение в Израиле не было возможным, поскольку актриса не перенесла бы полета. Прощание со звездой состоится в понедельник. Известно, что ее похоронят на Новодевичьем кладбище.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:55

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