Разработчик раскрыл итоги испытаний боевой платформы “Бумеранг”





Как указывается, превышение рекомендованных характеристик отмечается на показателях скорости, а также успешности прохождения через препятствия. По словам Красовицкого, платформа соответствует ожиданиям и вскоре поступит на госиспытания. Последние будет проводить Минобороны в 2019 году. Известно, что “Бумеранг” обладает защитой верхней полусферы, комплексы обороны против отличающегося высокой точностью оружия и может управляться в дистанционном режиме.Презентация “Бумеранга” прошла четыре года назад в ходе военного парада в честь юбилея Победы. Ранее сообщалось, что платформа задействует передовые оборонные технологии, а огневая мощь будет сопоставима с машиной пехоты.