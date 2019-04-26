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Разработчик раскрыл итоги испытаний боевой платформы “Бумеранг”

Занимающий пост гендиректора ВПК Александр Красовицкий поделился результатами испытаний боевой платформы “Бумеранг”. В рамках тестирования последняя сумела успешно превзойти заложенные в техзадании со стороны отечественного Минобороны характеристики.
Разработчик раскрыл итоги испытаний боевой платформы “Бумеранг”

Как указывается, превышение рекомендованных характеристик отмечается на показателях скорости, а также успешности прохождения через препятствия. По словам Красовицкого, платформа соответствует ожиданиям и вскоре поступит на госиспытания. Последние будет проводить Минобороны в 2019 году. Известно, что “Бумеранг” обладает защитой верхней полусферы, комплексы обороны против отличающегося высокой точностью оружия и может управляться в дистанционном режиме.

Презентация “Бумеранга” прошла четыре года назад в ходе военного парада в честь юбилея Победы. Ранее сообщалось, что платформа задействует передовые оборонные технологии, а огневая мощь будет сопоставима с машиной пехоты.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:30

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