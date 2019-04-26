«Сотрясение мозга»: Продюсер МакSим рассказала о ее состоянии после ДТП
Исполнительница МакSим недавно попала в ДТП. Маргарита Соколова, являющаяся продюсером звезды, рассказала о состоянии певицы. У артистки диагностировано сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы.
По словам представителя поп-дивы, Марина Максимова пребывала в Европе и собиралась вернуться в российскую столицу, чтобы взять участие в съемках нового клипа. По дороге в аэропорт у автомобиля лопнуло колесо, транспорт закрутило, и он несколько раз ударился о бордюр. В результате аварии исполнительница хита «Мой рай» получила различные повреждения, одно из них – сотрясение мозга.
В настоящий момент певица находится в одном из местных медицинских учреждений. В личном блоге Instagram продюсер знаменитости опубликовала ряд снимков с пострадавшей, заявив, что артистке придется наблюдаться в клинике, предположительно, до «20-х чисел мая». Соколова отметила, что переломов у звезды нет, но из-за сильного удара подбородком ей трудно разговаривать.
Состояние МакSим, по словам менеджера, «непростое». Артистка очень плохо себя чувствует еще и по причине воспалительного процесса от полученных гематом. Все запланированные выступления Марины Максимовой перенесены на конец мая и июнь.
По словам представителя поп-дивы, Марина Максимова пребывала в Европе и собиралась вернуться в российскую столицу, чтобы взять участие в съемках нового клипа. По дороге в аэропорт у автомобиля лопнуло колесо, транспорт закрутило, и он несколько раз ударился о бордюр. В результате аварии исполнительница хита «Мой рай» получила различные повреждения, одно из них – сотрясение мозга.
В настоящий момент певица находится в одном из местных медицинских учреждений. В личном блоге Instagram продюсер знаменитости опубликовала ряд снимков с пострадавшей, заявив, что артистке придется наблюдаться в клинике, предположительно, до «20-х чисел мая». Соколова отметила, что переломов у звезды нет, но из-за сильного удара подбородком ей трудно разговаривать.
Состояние МакSим, по словам менеджера, «непростое». Артистка очень плохо себя чувствует еще и по причине воспалительного процесса от полученных гематом. Все запланированные выступления Марины Максимовой перенесены на конец мая и июнь.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:28