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«Сотрясение мозга»: Продюсер МакSим рассказала о ее состоянии после ДТП

Исполнительница МакSим недавно попала в ДТП. Маргарита Соколова, являющаяся продюсером звезды, рассказала о состоянии певицы. У артистки диагностировано сотрясение мозга, множественные ушибы и гематомы.

«Сотрясение мозга»: Продюсер МакSим рассказала о ее состоянии после ДТП

По словам представителя поп-дивы, Марина Максимова пребывала в Европе и собиралась вернуться в российскую столицу, чтобы взять участие в съемках нового клипа. По дороге в аэропорт у автомобиля лопнуло колесо, транспорт закрутило, и он несколько раз ударился о бордюр. В результате аварии исполнительница хита «Мой рай» получила различные повреждения, одно из них – сотрясение мозга.
«Сотрясение мозга»: Продюсер МакSим рассказала о ее состоянии после ДТП

В настоящий момент певица находится в одном из местных медицинских учреждений. В личном блоге Instagram продюсер знаменитости опубликовала ряд снимков с пострадавшей, заявив, что артистке придется наблюдаться в клинике, предположительно, до «20-х чисел мая». Соколова отметила, что переломов у звезды нет, но из-за сильного удара подбородком ей трудно разговаривать.

Состояние МакSим, по словам менеджера, «непростое». Артистка очень плохо себя чувствует еще и по причине воспалительного процесса от полученных гематом. Все запланированные выступления Марины Максимовой перенесены на конец мая и июнь.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:28

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