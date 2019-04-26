АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Творческие порывы у людей не зависят от возраста
EUR 72.11 USD 64.68
Курс валют на 26.04.2019

Научившаяся пользоваться Instagram обезьяна обрела популярность в Сети

Научившаяся пользоваться Instagram обезьяна обрела миллионы поклонников в Сети. Пользователи посчитали видеоролик знаком грядущего восстания приматов.
Научившаяся пользоваться Instagram обезьяна обрела популярность в Сети

На Reddit появилась видеозапись с обезьяной, которая листает ленту в Instagram, открывая фотографии и ролики. Последующая публикация в Twitter стала вирусной и принесла героине миллионы просмотров по всему миру. Пользователи сравнили обезьяну с собой, когда они просматривают соцсети.

Так, животное ловко водит пальцем по экрану смартфона и внимательно рассматривает ленту. Вспомнился комментаторам поста и культовый фильм "Планета обезьян". Последние предположили, что вскоре людям придётся бороться за место под солнцем с приматами, ведь они стремительно развивают свой интеллект.
Научившаяся пользоваться Instagram обезьяна обрела популярность в Сети

Схожесть с человеком также лишний раз заставила пользователей убедиться в теории эволюции Дарвина. Напомним, вместе с человекообразными обезьянами Homo Sapiens входят в одно подсемейство.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Половина россиян не знают, зачем
Эксперты рассказали, за какой помощью
Алексей Воробьев покинул кресло жюри
Планшеты Apple iPad получат поддержку
Иван Ургант и Равшана Куркова провели
Оттенок кожи может предупредить о
Майли Сайрус заявила о своей
Samsung заставила iFixit удалить
Коллеги Элины Быстрицкой назвали ее
Ford объявил о распродаже аксессуаров и
Роман Капаклы начал уделять спорту
Похолодание в Москве на следующей
Ученые: Творческие порывы у людей не
Екатерина Вуличенко призналась дочери
Apple Watch продолжили работать после 6
Эксперты рассказали о пользе ежедневных
Ведущей «Дома-2» Юлии Ефременковой
Кристина Асмус отвела 5-летнюю дочь на
Научившаяся пользоваться Instagram
Кит Харрингтон устроил экскурсию по
Астрономы обнаружили новую
Влад Кадони начал флиртовать с Ириной
Алла Довлатова поделилась опытом
Эксперты составили ТОП-5 самых лучших
Певица Слава пристыдила Ксению Собчак
Анна Брянская выбила дверь в комнату,
Ученые рассказали о причине
Звезды поздравили дизайнера Игоря
Дзюба показал себя в образе бога Тора
Дарья Пынзарь показала себя на видео
Просмотреть все новости