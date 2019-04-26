Научившаяся пользоваться Instagram обезьяна обрела популярность в Сети
Научившаяся пользоваться Instagram обезьяна обрела миллионы поклонников в Сети. Пользователи посчитали видеоролик знаком грядущего восстания приматов.
На Reddit появилась видеозапись с обезьяной, которая листает ленту в Instagram, открывая фотографии и ролики. Последующая публикация в Twitter стала вирусной и принесла героине миллионы просмотров по всему миру. Пользователи сравнили обезьяну с собой, когда они просматривают соцсети.
Так, животное ловко водит пальцем по экрану смартфона и внимательно рассматривает ленту. Вспомнился комментаторам поста и культовый фильм "Планета обезьян". Последние предположили, что вскоре людям придётся бороться за место под солнцем с приматами, ведь они стремительно развивают свой интеллект.
Схожесть с человеком также лишний раз заставила пользователей убедиться в теории эволюции Дарвина. Напомним, вместе с человекообразными обезьянами Homo Sapiens входят в одно подсемейство.
На Reddit появилась видеозапись с обезьяной, которая листает ленту в Instagram, открывая фотографии и ролики. Последующая публикация в Twitter стала вирусной и принесла героине миллионы просмотров по всему миру. Пользователи сравнили обезьяну с собой, когда они просматривают соцсети.
Так, животное ловко водит пальцем по экрану смартфона и внимательно рассматривает ленту. Вспомнился комментаторам поста и культовый фильм "Планета обезьян". Последние предположили, что вскоре людям придётся бороться за место под солнцем с приматами, ведь они стремительно развивают свой интеллект.
Схожесть с человеком также лишний раз заставила пользователей убедиться в теории эволюции Дарвина. Напомним, вместе с человекообразными обезьянами Homo Sapiens входят в одно подсемейство.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:53