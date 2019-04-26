Актриса Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни
Известная советскому зрителю отечественная актриса Элина Быстрицкая ушла из жизни на 92-м году жизни. Об этом общественность информируют представители пресс-службы Малого театра, с которым покойная артистка сотрудничала с 1958 года.
Как передает слова представителей театра агентство ТАСС, актриса Элина Быстрицкая ушла из жизни после продолжительной и серьезной болезни. Уточняется, что в апреле покойная отпраздновала 91-летие.
В настоящее время остается неизвестным, когда и где состоится церемония прощания со знаменитостью, а также где впоследствии будет покоиться ее тело.
Как передает слова представителей театра агентство ТАСС, актриса Элина Быстрицкая ушла из жизни после продолжительной и серьезной болезни. Уточняется, что в апреле покойная отпраздновала 91-летие.
В настоящее время остается неизвестным, когда и где состоится церемония прощания со знаменитостью, а также где впоследствии будет покоиться ее тело.
Происшествия / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:40