Актриса Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни





Как передает слова представителей театра агентство ТАСС, актриса Элина Быстрицкая ушла из жизни после продолжительной и серьезной болезни. Уточняется, что в апреле покойная отпраздновала 91-летие.В настоящее время остается неизвестным, когда и где состоится церемония прощания со знаменитостью, а также где впоследствии будет покоиться ее тело.