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В Москве был найден мертвым отец, застреливший предполагаемого убийцу сына

В Москве около станции метро «Новые Черемушки» 25 апреля произошла стрельба, два человека погибли. Согласно одной из версий, 60-летний отец застрелил предполагаемого убийцы своего сына, а чуть позже мужчину мертвым обнаружили рядом с его жертвой.
В Москве был найден мертвым отец, застреливший предполагаемого убийцу сына

Об этом сообщает канал Mash, работающий в известном мессенджере. По его информации, причиной стрельбы в Москве, около метро «Новые Черемушки», стала семейная драма. 60-летний уроженец Грузии жил в столице России и вел свой бизнес – продавал автомобили и их запчасти. Его сын, увлекшийся азартными играми, проиграл много денег и не смог их вернуть, из-за чего, предположительно, и был убит.

Об этом узнал отец погибшего и решил отомстить. Он раздобыл пистолет и застрелил из него 50-летнего предполагаемого убийцу его сына. Прибывшие на место стрельбы правоохранители нашли 60-летнего уроженца Грузии мертвым недалеко от тела другого погибшего.

Представители полиции Москвы пока не сообщают никаких подробностей этого смертельного происшествия. Они опросили потенциальных свидетелей и отправили тела погибших на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Стрельба произошла во дворе одного из близлежащих домов, поэтому многие его жители могли видеть эту ситуацию через окно.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:51

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