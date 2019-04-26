В Москве был найден мертвым отец, застреливший предполагаемого убийцу сына





Об этом сообщает канал Mash, работающий в известном мессенджере. По его информации, причиной стрельбы в Москве, около метро «Новые Черемушки», стала семейная драма. 60-летний уроженец Грузии жил в столице России и вел свой бизнес – продавал автомобили и их запчасти. Его сын, увлекшийся азартными играми, проиграл много денег и не смог их вернуть, из-за чего, предположительно, и был убит.Об этом узнал отец погибшего и решил отомстить. Он раздобыл пистолет и застрелил из него 50-летнего предполагаемого убийцу его сына. Прибывшие на место стрельбы правоохранители нашли 60-летнего уроженца Грузии мертвым недалеко от тела другого погибшего.Представители полиции Москвы пока не сообщают никаких подробностей этого смертельного происшествия. Они опросили потенциальных свидетелей и отправили тела погибших на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». Стрельба произошла во дворе одного из близлежащих домов, поэтому многие его жители могли видеть эту ситуацию через окно.