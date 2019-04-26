Игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 прошел проверку на прочность





Собственное исследование провел блогер Зак Нильсон, который разместил видео испытания на своем YouTube-канале JerryRigEverything. Смартфон Xiaomi Black Shark 2 может похвастаться однокристальной системой Snapdragon 855, а также дисплеем AMOLED True View с технологией Magic Press. Аппарат был представлен в марте и уже зарекомендовал себя прочным и качественным гаджетом. В новом частном тестировании смартфон показал отличные результаты, несмотря на провал теста на нагрев. Однако эксперты отмечают, что многие устройства с экранами OLED не могут получить высшие баллы в таком эксперименте.В рамках эксперимента экран Xiaomi Black Shark 2 был поцарапан, несмотря на то, что подэкранный сканер вел себя отлично. Прочность смартфона тоже была названа высокой, благодаря чему новинка стала одной из лучших в игровом сегменте.