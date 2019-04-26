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Дженнифер Лопес вспомнила о скандальном выходе в платье с декольте до пупа

Дженнифер Лопес вспомнила о своём скандальном выходе на красную дорожку в платье с декольте до пупа. Популярность откровенного наряда побудила Google к созданию нового сервиса Images.
Дженнифер Лопес вспомнила о скандальном выходе в платье с декольте до пупа

На YouTube-канале Лопес появилось видео, где она рассказывает, как решилась появиться на премии Grammy в одном из своих самых эротичных платьев. В 2000 году певица была так занята, что практически не готовилась к церемонии. За день до мероприятия стилисты предложили ей три наряда, и выбор пал на Versace.

Полупрозрачное зелёное платье в пол ошеломило публику и прессу из-за декольте до пупа. О скандальном выходе Лопес тут же написали всевозможные издания, а пользователи интернета с интересом искали те самые кадры с Grammy.

По признанию сотрудников Google, успех артистки подтолкнул компанию к открытию нового сервиса, где собраны фото и изображения. Так появился Google Images. В Twitter компании Дженнифер Лопес поблагодарили, выложив её шуточную визитку, где ей отвели должность директора по вдохновению.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:17

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