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Sony рассказала о PS5 с целью опередить сторонние утечки

Компания Sony самостоятельно решила рассказать об игровой консоли PS5 с целью опередить сторонние утечки. Бренд уже сейчас начал рассылать девкиты приставки разработчикам, поэтому характеристики новинки все-равно стали бы известны общественности.
Sony рассказала о PS5 с целью опередить сторонние утечки

Об этом заявил редактор известного игрового портала Kotaku Джейсон Шрайер. Он отмечает, что компания Sony не любит делиться подробностями предстоящих новинок, но в этот раз удивила всех и подробно рассказала о новой игровой консоли PS5. Это решение связано с желанием опередить сторонние утечки, которые рано или поздно все-равно бы случились, особенно с учетом того, что бренд уже начал рассылать девкиты новинки разработчикам по всему миру.

Согласно официальной информации Sony, они предпочитают называть новую консоль не PS5, а «PlayStation нового поколения», так как изменения произошли не эволюционные, а революционные. Новинка будет полностью совместима c PS4 и библиотекой ее игр. Игровая приставка вернется к процессорам AMD, в этот раз в ее основу ляжет AMD Ryzen 3 с 8 ядрами и 7-нанометровой архитектурой Zen 2. Видеокарта – специальная версия Radeon Navi.
Sony рассказала о PS5 с целью опередить сторонние утечки

Новинка будет разработана «на вырост», поэтому сможет поддерживать картинку вплоть до 8K. Произойдет замена накопителя HDD на SSD. Это позволит PS5 не только быстрее загружать, копировать и удалять файлы (загрузка «Человека-паука» ускориться с 15 секунд до 0,8), но и скажется на самом игровом процессе. Выход состоится не раньше осени 2020 года.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:48

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