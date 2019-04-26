Sony рассказала о PS5 с целью опередить сторонние утечки
Компания Sony самостоятельно решила рассказать об игровой консоли PS5 с целью опередить сторонние утечки. Бренд уже сейчас начал рассылать девкиты приставки разработчикам, поэтому характеристики новинки все-равно стали бы известны общественности.
Об этом заявил редактор известного игрового портала Kotaku Джейсон Шрайер. Он отмечает, что компания Sony не любит делиться подробностями предстоящих новинок, но в этот раз удивила всех и подробно рассказала о новой игровой консоли PS5. Это решение связано с желанием опередить сторонние утечки, которые рано или поздно все-равно бы случились, особенно с учетом того, что бренд уже начал рассылать девкиты новинки разработчикам по всему миру.
Согласно официальной информации Sony, они предпочитают называть новую консоль не PS5, а «PlayStation нового поколения», так как изменения произошли не эволюционные, а революционные. Новинка будет полностью совместима c PS4 и библиотекой ее игр. Игровая приставка вернется к процессорам AMD, в этот раз в ее основу ляжет AMD Ryzen 3 с 8 ядрами и 7-нанометровой архитектурой Zen 2. Видеокарта – специальная версия Radeon Navi.
Новинка будет разработана «на вырост», поэтому сможет поддерживать картинку вплоть до 8K. Произойдет замена накопителя HDD на SSD. Это позволит PS5 не только быстрее загружать, копировать и удалять файлы (загрузка «Человека-паука» ускориться с 15 секунд до 0,8), но и скажется на самом игровом процессе. Выход состоится не раньше осени 2020 года.
Об этом заявил редактор известного игрового портала Kotaku Джейсон Шрайер. Он отмечает, что компания Sony не любит делиться подробностями предстоящих новинок, но в этот раз удивила всех и подробно рассказала о новой игровой консоли PS5. Это решение связано с желанием опередить сторонние утечки, которые рано или поздно все-равно бы случились, особенно с учетом того, что бренд уже начал рассылать девкиты новинки разработчикам по всему миру.
Согласно официальной информации Sony, они предпочитают называть новую консоль не PS5, а «PlayStation нового поколения», так как изменения произошли не эволюционные, а революционные. Новинка будет полностью совместима c PS4 и библиотекой ее игр. Игровая приставка вернется к процессорам AMD, в этот раз в ее основу ляжет AMD Ryzen 3 с 8 ядрами и 7-нанометровой архитектурой Zen 2. Видеокарта – специальная версия Radeon Navi.
Новинка будет разработана «на вырост», поэтому сможет поддерживать картинку вплоть до 8K. Произойдет замена накопителя HDD на SSD. Это позволит PS5 не только быстрее загружать, копировать и удалять файлы (загрузка «Человека-паука» ускориться с 15 секунд до 0,8), но и скажется на самом игровом процессе. Выход состоится не раньше осени 2020 года.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:48