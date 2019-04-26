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Ученые: Отсутствие кольцевых РНК может вызвать волчанку
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Ученые: Отсутствие кольцевых РНК может вызвать волчанку

Ученые пришли к выводу, что отсутствие определенных генетических молекул может вывести иммунную систему из-под контроля и привести к волчанке. Правильный баланс уровней этих молекул может помочь обуздать гиперактивную иммунную систему.
Ученые: Отсутствие кольцевых РНК может вызвать волчанку

Специалисты из Шанхайского института биохимии и клеточной биологии пришли к выводу, что пациенты с волчанкой имеют пониженный уровень кольцевых РНК, что вызывает иммунную реакцию для борьбы с вирусами. Активность данных механизмов при отсутствии вредных вирусов может привести к чрезмерному влиянию иммунитета на организм человека. В итоге ткани страдают от атаки собственной защитной функции, что приводит к образованию волчанки. Ученые изучили группы РНК, которые образуют закрытый цикл, и выяснили, что обходные пути могут блокировать активность белка, запускающего врожденный иммунитет.

Исследователи обнаружили, что люди с волчанкой имеют низкие уровни кольцевой РНК, поэтому активность белка становится выше. Циркулярные РНК с двухцепочными областями ослабляют работу иммунитета в данных клетках. Ученые продолжают исследования, которые бы окончательно доказали причастность отсутствия циркулярной РНК к возникновению волчанки.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:25

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