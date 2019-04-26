Ученые: Отсутствие кольцевых РНК может вызвать волчанку





Специалисты из Шанхайского института биохимии и клеточной биологии пришли к выводу, что пациенты с волчанкой имеют пониженный уровень кольцевых РНК, что вызывает иммунную реакцию для борьбы с вирусами. Активность данных механизмов при отсутствии вредных вирусов может привести к чрезмерному влиянию иммунитета на организм человека. В итоге ткани страдают от атаки собственной защитной функции, что приводит к образованию волчанки. Ученые изучили группы РНК, которые образуют закрытый цикл, и выяснили, что обходные пути могут блокировать активность белка, запускающего врожденный иммунитет.Исследователи обнаружили, что люди с волчанкой имеют низкие уровни кольцевой РНК, поэтому активность белка становится выше. Циркулярные РНК с двухцепочными областями ослабляют работу иммунитета в данных клетках. Ученые продолжают исследования, которые бы окончательно доказали причастность отсутствия циркулярной РНК к возникновению волчанки.