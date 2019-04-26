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Ляйсан Утяшева поделилась комплексом упражнений для подготовки к лету

Ляйсан Утяшева поделилась в Instagram комплексом упражнений для подготовки к лету. Физические нагрузки помогут подтянуть мышцы пресса и ног.
Ляйсан Утяшева поделилась комплексом упражнений для подготовки к лету

Ляйсан Утяшева выложила в соцсети ролик, где демонстрирует три эффективных упражнения, которые помогут добиться к лету идеальной фигуры. Гимнастка отметила, что комплекс она проверяла годами, и для укрепления пресса и ног он работает неизменно.

"Не торопитесь. Каждое упражнение по 50 раз. Это тяжело, однако результативно именно так - медленно и аккуратно, - также Утяшева рекомендовала третье упражнение для восстановления после родов. - Оно очень трудное, главное - не резко. Можно начать с пяти подходов, медленно и правильно".

Будучи мастером спорта, знаменитость проводит гастроли с шоу Bolero, а также ведёт "Танцы" на канале "ТНТ". Опыт в художественной гимнастике помогает супруге Павла Воли всегда оставаться в форме.

Так, родив детей Роберта и Софию, звёздная мама быстро пришла к прежней фигуре. Отметим, что готовиться к лету стали и такие российские актрисы, как Настасья Самбурская и Агата Муцениеце, которые выбрали для себя правильное питание и аэростречинг.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:43

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