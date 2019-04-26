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Оператор «Северного потока-2» назвал убытки стран Европы от действий Дании

Оператор «Северного потока-2» компания AG назвала убытки стран Европы от действий Дании. Именно это государство до сих пор не дало разрешение на прокладку трубопровода в своих территориальных водах, что замедляет реализацию проекта.
Оператор «Северного потока-2» назвал убытки стран Европы от действий Дании

Потенциальные убытки для всей Европы оценил представитель пресс-службы оператора «Северный поток-2» AG Стеффен Хартманн. По его словам, от действий Дании в первую очередь пострадают обычные европейские потребители и только потом промышленность. Он сослался на исследование EWI Research & Scenarios, сделанное еще в 2017 году, и назвал приблизительные потери ЕС – 8 млрд евро, именно такую экономию можно было получить уже в 2020. Это связано с тем, что газ, доставленный через «Северный поток-2», будет на 13% дешевле, чем получаемый в настоящий момент.

По словам Стеффена Хартманна, все крупные компании, участвующие в данном проекте, продолжат всячески поддерживать его. Основные капитальные вложения уже были совершены, поэтому существуют четкие планы по завершению строительства газопровода, сообщает издание «Слово и Дело».

Напомним, с начала 2018 года Дания продолжает мешать реализации «Северного потока-2». Копенгаген до сих пор не разрешил газопроводу проходить по его территориальным водам и в настоящий момент продолжает рассматривать третий вариант решения данной проблемы. Следует отметить, что в этой стране цены на газ на 21% выше среднеевропейских.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:45

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