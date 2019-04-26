Apple отзывает свои штепсельные адаптеры из-за риска удара током
Компания Apple отзывает свои штепсельные вилки адаптеров питания, их можно обменять на новые. Такое решение технологического гиганта связанно с риском удара током, имеющегося у подобных переходников 2003-2010 годов выпуска.
Об этом компания Apple заявила на своем официальном сайте. В сообщении говорится, что бренду известно как минимум о 6 случаях удара током у их штепсельных вилок адаптеров питания. Поэтому технологический гигант предложил всем владельцам этих переходников, а также комплектов Apple World Travel Adapter Kit, бесплатно обменять неисправные устройства на новые, не имеющие подобных проблем. Сообщается, что в некоторых случаях эти адаптеры могут сломаться в процессе эксплуатации, что приведет к появлению риска поражения током при соприкосновении с устройством. Это касается переходников, выпущенных в период с 2003 по 2010 года. В настоящий момент технологическому гиганту известно о 6 случаях, когда пользователь пострадал от удара током от данного устройства. Причины, приводящие к такого рода поломке, бренд сообщать не стал, передает издание «ПолитЭксперт».
Напомним, в 2016 году компания Apple уже проводила похожий обмен, но для других адаптеров, предназначенных для сетевых розеток Европы, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и Новой Зеландии. У данных переходников была аналогичная проблема, и тогда бренд решил незамедлительно обезопасить своих покупателей.
Об этом компания Apple заявила на своем официальном сайте. В сообщении говорится, что бренду известно как минимум о 6 случаях удара током у их штепсельных вилок адаптеров питания. Поэтому технологический гигант предложил всем владельцам этих переходников, а также комплектов Apple World Travel Adapter Kit, бесплатно обменять неисправные устройства на новые, не имеющие подобных проблем. Сообщается, что в некоторых случаях эти адаптеры могут сломаться в процессе эксплуатации, что приведет к появлению риска поражения током при соприкосновении с устройством. Это касается переходников, выпущенных в период с 2003 по 2010 года. В настоящий момент технологическому гиганту известно о 6 случаях, когда пользователь пострадал от удара током от данного устройства. Причины, приводящие к такого рода поломке, бренд сообщать не стал, передает издание «ПолитЭксперт».
Напомним, в 2016 году компания Apple уже проводила похожий обмен, но для других адаптеров, предназначенных для сетевых розеток Европы, Аргентины, Бразилии, Южной Кореи и Новой Зеландии. У данных переходников была аналогичная проблема, и тогда бренд решил незамедлительно обезопасить своих покупателей.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:53