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Анна Нетребко сообщила в Instagram о своем выздоровлении от ларингита

Оперная дива Анна Нетребко поделилась с поклонниками в Instagram радостной новостью о том, что выздоровела от ларингита. Знаменитость поблагодарила почитателей, которые переживали за нее в последние дни, а также призвала их беречь свое здоровье.


Анна Нетребко сообщила в Instagram о своем выздоровлении от ларингита

Анна Нетребко опубликовала в соцсети пост на русском и английском языках, в котором сообщила о своем выздоровлении. Несколько дней знаменитость болела ларингитом. Она выразила благодарность почитателям за переживания о ее состоянии. Теперь певица возобновляет свои гастроли, прерванные из-за проблем со здоровьем.

Недавно Анна Нетребко дала концерт в Лондоне, а после него намеревалась отправиться в Берлин, где было запланировано еще одно выступление, которое обещало пройти с успехом. Однако из-за воспаления слизистых оболочек гортани это мероприятие пришлось отменить. В тот момент артистка призналась в соцсетях, что в сложившихся обстоятельствах она не сможет исполнять серьезные композиции.

Примечательно, что в Берлинской опере не растерялись и оперативно нашли замену Анне Нетребко. На сцене филармонии выступила другая знаменитая оперная певица из России Аида Гарифуллина.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:26

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