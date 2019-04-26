Анна Нетребко сообщила в Instagram о своем выздоровлении от ларингита

Анна Нетребко опубликовала в соцсети пост на русском и английском языках, в котором сообщила о своем выздоровлении. Несколько дней знаменитость болела ларингитом. Она выразила благодарность почитателям за переживания о ее состоянии. Теперь певица возобновляет свои гастроли, прерванные из-за проблем со здоровьем.Недавно Анна Нетребко дала концерт в Лондоне, а после него намеревалась отправиться в Берлин, где было запланировано еще одно выступление, которое обещало пройти с успехом. Однако из-за воспаления слизистых оболочек гортани это мероприятие пришлось отменить. В тот момент артистка призналась в соцсетях, что в сложившихся обстоятельствах она не сможет исполнять серьезные композиции.Примечательно, что в Берлинской опере не растерялись и оперативно нашли замену Анне Нетребко. На сцене филармонии выступила другая знаменитая оперная певица из России Аида Гарифуллина.