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Платежная система «Мир» внедрит оплату покупок при помощи сканирования лица

Платежная система «Мир» рассматривает возможность внедрения услуги по оплате покупок с помощью системы сканирования лица. Об этом стало известно изданию РБК из источников в банковской сфере.


Платежная система «Мир» внедрит оплату покупок при помощи сканирования лица

Нововведение обсуждалось членами рабочей группы на заседании, в котором принимали участие представители Центрального банка Российской Федерации и финансовые учреждения рынка банковских услуг. В ходе совещания эксперты заявляли, что вопрос дополнения сведений о биометрии лица новыми параметрами является особенно актуальным. Это позволит усовершенствовать систему безопасности в сфере онлайн-платежей.

Оплата покупки по фотографии будет доступна пользователю после установки на свой гаджет специального приложения. Также ему предстоит добавить реквизиты платежной карты и отсканировать свое лицо. Инновация заключается в том, что в этой технологии не предполагается задействование наличных средств, мобильного телефона или карты. Клиенту будет достаточно только посмотреть в объектив камеры, расположенной возле кассы.

Платежная система «Мир» внедрит оплату покупок при помощи сканирования лица

С точки зрения специалистов, система оплаты товаров с помощью биометрии надежнее, чем традиционные банковские карты. Однако в ней присутствуют и некоторые риски, например, возможность ошибочного перечисления денег в случае большого наплыва посетителей.



 
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Технологии
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 07:22

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