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Сентиментальная Тина Канделаки трогательно поздравила наследницу с Днем дочери

Тина Канделаки адресовала своей 19-летней наследнице Мелании трогательные слова в честь Дня дочери. Известная телеведущая в Instagram-микроблоге показала фото родного человека и отметила: она лучшее, что есть в ней, а себя назвала «сентиментальной мамой».
Сентиментальная Тина Канделаки трогательно поздравила наследницу с Днем дочери

Канделаки очень гордится дочерью и готова во всем и всегда поддерживать ее. Сейчас 19-летняя Мелания учится в МГУ. Недавно звездная мать вместе с наследницей посетила закрытый показ первого эпизода финального сезона саги «Игра престолов». Поклонники восхитились тогда внешностью 44-летней телеведущей, выглядевшей очень молодо и казавшейся старшей подругой своей привлекательной спутницы.

После появления в аккаунте Канделаки нового фото дочери, подписанного «сентиментальной матерью» трогательным признанием в любви, фолловеры в очередной раз восхитились красотой девушки. Особое внимание фанаты обратили на ее синие глаза, назвав их «бездонными океанами» и «необыкновенными». Многие отметили, что наследница телеведущей похожа на своего отца Андрея Кондрахина.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:20

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