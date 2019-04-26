Сентиментальная Тина Канделаки трогательно поздравила наследницу с Днем дочери

Канделаки очень гордится дочерью и готова во всем и всегда поддерживать ее. Сейчас 19-летняя Мелания учится в МГУ. Недавно звездная мать вместе с наследницей посетила закрытый показ первого эпизода финального сезона саги «Игра престолов». Поклонники восхитились тогда внешностью 44-летней телеведущей, выглядевшей очень молодо и казавшейся старшей подругой своей привлекательной спутницы.После появления в аккаунте Канделаки нового фото дочери, подписанного «сентиментальной матерью» трогательным признанием в любви, фолловеры в очередной раз восхитились красотой девушки. Особое внимание фанаты обратили на ее синие глаза, назвав их «бездонными океанами» и «необыкновенными». Многие отметили, что наследница телеведущей похожа на своего отца Андрея Кондрахина.