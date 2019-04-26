Ученые разработали устройство для анализа клеток крови при редких формах анемии





Многие пациенты проходят курс лечения от анемии при помощи употребления железа, но этот метод не подходит людям, у которых заболевание протекает в более сложной форме. Для успешного выздоровления им необходимо более серьезное лечение, при котором возможно удаление селезенки, при чем результат не всегда может быть положительным.При работе устройства происходит обработка крови через микроканалы и резервуары, в которых происходит отделение клеток крови. В результате скринингового анализа происходит понимание реакции клеток при воздействии механических деформаций. В результате появляется возможность контролирования редкого заболевания и подбора оптимального лечения.При разработке этого способа определены молекулярные признаки, присущие определенным типам заболевания крови. Руководитель уникального проекта Ларс Кестнер заявил, что данная методика дает возможность определить точный и абсолютно не дорогой диагноз людям, страдающим анемией. Также это поможет врачам определиться с назначением лекарственных форм для успешного проведения терапии пациентам.