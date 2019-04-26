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Смартфоны Huawei P30 и Honor 20 Pro сравнили на фото

В сети появилось фото, на котором сравнили смартфоны Huawei P30 и Honor 20 Pro. Данные модели очень похожи, однако есть и различия.
Смартфоны Huawei P30 и Honor 20 Pro сравнили на фото

Самое главное из отличий – количество модулей основной камеры. Невооруженным глазом можно заметить, что у Huawei тройная камера, а у Honor она состоит из 4 модулей, но один из них расположен вне основного блока.

Также сообщается, что у моделей Honor 20 и Honor 20 Pro отличается сенсор камеры. У 20-ки будет стоять IMX586, а в модели Pro - IMX600. Оба датчика произведены компанией Sony, но работают они на разных цветовых схемах. В первом случае идёт схема RYYB (Red Yellow Yellow Blue), а во втором случае стоит классика – RGB (Red Green Blue).



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 01:15

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