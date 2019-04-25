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У Ольги Бузовой все же был секс после развода с Дмитрием Тарасовым

После того, как ведущая популярного телепроекта "Дом-2" Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым, прошло уже много времени. Ольга Бузова призналась, что у нее все же был секс после развода.

У Ольги Бузовой все же был секс после развода с Дмитрием Тарасовым

Всё это время телезнаменитость постоянно говорила, что в жизни нет секса. Продвигала эту фабулу очень активно даже на вручении музыкальной награды. Бузова со сцены сказала, что ей уже надоело ждать, когда кто-то в грубой форме «что-то сделает с ней».

Однако, разговаривая со своей подружкой Ксенией Собчак, девушка вдруг рассказала, что после футболиста в её жизни был мужчина, правда, лишь один.

Кому же «посчастливилось» переспать со звездой, знаменитость, разумеется, не сообщила. Однако было ясно, что с этим человеком она уже рассталась.
У Ольги Бузовой все же был секс после развода с Дмитрием Тарасовым

Получается, что секс все-таки состоялся. Возможно, позже Бузова и расскажет, кто это был, и был ли он всего лишь один? Ведь, на самом деле, в сексе для женского здоровья предосудительного ничего нет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:41

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