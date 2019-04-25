У Ольги Бузовой все же был секс после развода с Дмитрием Тарасовым

Всё это время телезнаменитость постоянно говорила, что в жизни нет секса. Продвигала эту фабулу очень активно даже на вручении музыкальной награды. Бузова со сцены сказала, что ей уже надоело ждать, когда кто-то в грубой форме «что-то сделает с ней».Однако, разговаривая со своей подружкой Ксенией Собчак, девушка вдруг рассказала, что после футболиста в её жизни был мужчина, правда, лишь один.Кому же «посчастливилось» переспать со звездой, знаменитость, разумеется, не сообщила. Однако было ясно, что с этим человеком она уже рассталась.Получается, что секс все-таки состоялся. Возможно, позже Бузова и расскажет, кто это был, и был ли он всего лишь один? Ведь, на самом деле, в сексе для женского здоровья предосудительного ничего нет.