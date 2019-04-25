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Алёна Водонаева и Ольга Серябкина не стесняются того, что пробовали секс с женщинами

Алёна Водонаева и Ольга Серябкина не стесняются того, что в прошлом пробовали секс с женщинами. Обе знаменитости открыто говорят о своём опыте, не считая это чем-то постыдным.

Алёна Водонаева и Ольга Серябкина не стесняются того, что пробовали секс с женщинами


Бывшая участница телестройки «Дом-2» Алёна Водонаева никогда не скрывала и не стеснялась того, что у неё был секс с женщинами. Ведущая во время одного из своих интервью даже рассказала, что в первый раз это случилось в юности с подругой, а вот вторая интимная связь с представительницей прекрасного пола произошла уже позже с более зрелой женщиной. Несмотря на наличие такого опыта, Водонаева утверждает, что отношения с мужчинами, в частности сексуальные, её привлекают гораздо больше, а то, что было в прошлом, можно считать просто смелым экспериментом.

Алёна Водонаева и Ольга Серябкина не стесняются того, что пробовали секс с женщинами


Кроме того, призналась в сексе с женщиной и другая представительница российского шоу-бизнеса Ольга Серябкина. Однажды она даже разместила у себя на странице в Instagram фото, на котором позировала полуобнажённой в обнимку с Екатериной Кищук. Тогда певица тоже не стала отрицать, что вступала в однополую интимную связь и не осуждает людей, которые живут такой жизнью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:51

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