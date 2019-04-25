«Мое сердце горит»: Виктория Боня призналась, что уже несвободна
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня призналась, что встретила того «единственного». По словам телезнаменитости, на данный момент ее «сердце горит», что приносит ей неистовое удовольствие.
Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью звезды «Дома-2», в котором она раскрыла не только причину, почему на самом деле рассталась с сыном миллиардера Алексом Смерфитом, но и призналась, что наконец-таки повстречала того «самого».
По словам Виктории, она всегда ясно представляла для себя, каким должен быть ее избранник.
Оказывается, именно такого мужчину не так давно и повстречала экс-участница «Дома-2». Сейчас сердце Виктории «горит», чему она очень рада. Впрочем, называть имя возлюбленного Боня отказалась, указав на то, что еще «не время».
Также Боня утверждает, что просто-таки убеждена в том, что совсем скоро и ей тоже посчастливится надеть роскошное свадебное платье, однако не хочет делать это «для галочки», ведь мечтает прожить с мужчиной, с которым пойдет под венец, до старости.
Нужно сказать, что в последнее время в социальных сетях перестали появляться слухи о том, что Виктория снова закрутила роман с очередным зарубежным миллиардером. По словам поклонников Бони, если у экс-участницы «Дома-2» на самом деле появился тот «единственный», и все ее признания не ради пиара, то ей мастерски удается скрывать свою личную жизнь.
Несколько часов назад в Сети появилось очередное интервью звезды «Дома-2», в котором она раскрыла не только причину, почему на самом деле рассталась с сыном миллиардера Алексом Смерфитом, но и призналась, что наконец-таки повстречала того «самого».
По словам Виктории, она всегда ясно представляла для себя, каким должен быть ее избранник.
«Он должен быть мужчиной с большой буквы», - подчеркнула в интервью Боня.
Оказывается, именно такого мужчину не так давно и повстречала экс-участница «Дома-2». Сейчас сердце Виктории «горит», чему она очень рада. Впрочем, называть имя возлюбленного Боня отказалась, указав на то, что еще «не время».
Также Боня утверждает, что просто-таки убеждена в том, что совсем скоро и ей тоже посчастливится надеть роскошное свадебное платье, однако не хочет делать это «для галочки», ведь мечтает прожить с мужчиной, с которым пойдет под венец, до старости.
Нужно сказать, что в последнее время в социальных сетях перестали появляться слухи о том, что Виктория снова закрутила роман с очередным зарубежным миллиардером. По словам поклонников Бони, если у экс-участницы «Дома-2» на самом деле появился тот «единственный», и все ее признания не ради пиара, то ей мастерски удается скрывать свою личную жизнь.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:44