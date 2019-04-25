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Компания Samsung разрабатывает собственную криптовалюту

Компания Samsung разрабатывает собственную криптовалюту. Известно, что она будет называться Samsung Coin и будет представлена в скором времени.
Компания Samsung разрабатывает собственную криптовалюту

Издание CoinDesk Korea сообщило о том, что компания Samsung готовит в скором времени выпуск собственного коина. Сейчас происходит его тестирование внутри корпорации.

Вначале планируют создать блокчейн-сеть на платфоме Ethereum, а позже внедрить саму криптовалюту. По какому принципу будет работать новинка, и где её будут использовать, пока не разглашают.

Однако известно, что компания уже закладывает основы будущей инфраструктуры для Samsung Coin. К примеру, у компании есть свой сервис для совершения платежей – Samsung Pay, а выпущенный недавно Galaxy S10 оснастили криптокошельком. Также в издании говорится о том, что криптовалюта от Samsung, скорее всего, будет работать на основе гибридного блокчейна. Когда компания воплотит свой проект в жизнь, у миллионов людей по всему миру появится возможность оплачивать покупки цифровой валютой.



 
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Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 13:11

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