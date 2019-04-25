Звезда «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин устроил скандал на борту самолета
18-летний герой скандального реалити-шоу «Дом-2» и одного из самых мистических проектов России «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин спровоцировал конфликт на борту самолета. По словам телезнаменитости, из-за его «чрезмерного недовольства» его и вовсе хотели снять с рейса.
Считанные часы назад на страничке в Instagram Турчина появилась свежая публикация, которая за несколько минут распространилась по всем социальным сетям. Дело в том, что на видеоролике запечатлен скандал Никиты с бортпроводницами, которые предложили ему вместо бизнес-класса присесть на любое свободное место в экономе.
По словам звезды «Дома-2», он всегда летает только бизнес-классом, однако в этот раз ему пришлось лететь в «маршрутке», ведь стюардесса, при входе на борт, сразу же заявила Турчину, что тот может присаживаться на любое свободное место, только в экономе.
Нужно сказать, что именно заявления бортпроводницы возмутили Никиту, ведь он заплатил за бизнес-класс, а его попытались усадить в экономе. Впрочем, Турчин не стал молчать и устроил в самолете прямо на глазах у других пассажиров скандал.
Под видеороликом участник реалити привел в пример поклонникам ужасающую ситуацию. Турчин указал на то, что если бы с ним что-то случилось в воздушном судне, то медики могли и вовсе не опознать его, ведь зачастую в таких ситуациях опознание тел происходит «строго по спискам согласно купленным билетам».
К слову, Турчину все-таки удалось улететь в место назначение, однако он по-прежнему находится в «шоке» от «халатной работы» стюардесс авиакомпании «Utair».
Считанные часы назад на страничке в Instagram Турчина появилась свежая публикация, которая за несколько минут распространилась по всем социальным сетям. Дело в том, что на видеоролике запечатлен скандал Никиты с бортпроводницами, которые предложили ему вместо бизнес-класса присесть на любое свободное место в экономе.
По словам звезды «Дома-2», он всегда летает только бизнес-классом, однако в этот раз ему пришлось лететь в «маршрутке», ведь стюардесса, при входе на борт, сразу же заявила Турчину, что тот может присаживаться на любое свободное место, только в экономе.
Нужно сказать, что именно заявления бортпроводницы возмутили Никиту, ведь он заплатил за бизнес-класс, а его попытались усадить в экономе. Впрочем, Турчин не стал молчать и устроил в самолете прямо на глазах у других пассажиров скандал.
Под видеороликом участник реалити привел в пример поклонникам ужасающую ситуацию. Турчин указал на то, что если бы с ним что-то случилось в воздушном судне, то медики могли и вовсе не опознать его, ведь зачастую в таких ситуациях опознание тел происходит «строго по спискам согласно купленным билетам».
К слову, Турчину все-таки удалось улететь в место назначение, однако он по-прежнему находится в «шоке» от «халатной работы» стюардесс авиакомпании «Utair».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:48