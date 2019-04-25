МГТС планирует разработать платформу для управления дронами





Московская городская телефонная сеть, практически на 94,8% принадлежит МТС. Недавно представители компании заявили, что планируют разработать платформу для управления дронами. Она будет представлять собой радиолокационную сеть для обнаружения и дальнейшего сопровождения беспилотных летательных аппаратов, а также платформа будет управлять полетами.Компания МГТС заявила, что обмен данными будет происходить между дронами и системным оборудованием, которое расположится в столице России. Также сообщается, что платформа будет осуществляться оптической сетью провайдера, при этом система сможет использоваться в любом регионе Российской Федерации. Представители московской городской телефонной сети рассказали, что планируют потратить на новый проект несколько миллиардов рублей.