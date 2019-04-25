МГТС планирует разработать платформу для управления дронами
Компания МГТС собирается разработать специальную платформу для управления дронами. На данный проект планируется потратить несколько миллиардов рублей.
Московская городская телефонная сеть, практически на 94,8% принадлежит МТС. Недавно представители компании заявили, что планируют разработать платформу для управления дронами. Она будет представлять собой радиолокационную сеть для обнаружения и дальнейшего сопровождения беспилотных летательных аппаратов, а также платформа будет управлять полетами.
Компания МГТС заявила, что обмен данными будет происходить между дронами и системным оборудованием, которое расположится в столице России. Также сообщается, что платформа будет осуществляться оптической сетью провайдера, при этом система сможет использоваться в любом регионе Российской Федерации. Представители московской городской телефонной сети рассказали, что планируют потратить на новый проект несколько миллиардов рублей.
Московская городская телефонная сеть, практически на 94,8% принадлежит МТС. Недавно представители компании заявили, что планируют разработать платформу для управления дронами. Она будет представлять собой радиолокационную сеть для обнаружения и дальнейшего сопровождения беспилотных летательных аппаратов, а также платформа будет управлять полетами.
Компания МГТС заявила, что обмен данными будет происходить между дронами и системным оборудованием, которое расположится в столице России. Также сообщается, что платформа будет осуществляться оптической сетью провайдера, при этом система сможет использоваться в любом регионе Российской Федерации. Представители московской городской телефонной сети рассказали, что планируют потратить на новый проект несколько миллиардов рублей.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:56