АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Микробы могут влиять на геологические процессы Земли
EUR 71.72 USD 63.98
Курс валют на 25.04.2019

МГТС планирует разработать платформу для управления дронами

Компания МГТС собирается разработать специальную платформу для управления дронами. На данный проект планируется потратить несколько миллиардов рублей.

МГТС планирует разработать платформу для управления дронами

Московская городская телефонная сеть, практически на 94,8% принадлежит МТС. Недавно представители компании заявили, что планируют разработать платформу для управления дронами. Она будет представлять собой радиолокационную сеть для обнаружения и дальнейшего сопровождения беспилотных летательных аппаратов, а также платформа будет управлять полетами.

Компания МГТС заявила, что обмен данными будет происходить между дронами и системным оборудованием, которое расположится в столице России. Также сообщается, что платформа будет осуществляться оптической сетью провайдера, при этом система сможет использоваться в любом регионе Российской Федерации. Представители московской городской телефонной сети рассказали, что планируют потратить на новый проект несколько миллиардов рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Мое сердце горит»: Виктория Боня
Василиса Дмитренко не может привыкнуть
Анжелика Варум: Не всегда все было
В Сети опубликовали концепт родстера
Яна Шевцова намекнула в Сети на
Ученые обнаружили в Андах окаменелого
МГТС планирует разработать платформу
Звезда «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов»
Обнаружена способность камней
Екатерина Гусева посетила премьеру
Артём Сорока хочет избавиться от чувств
Диетологи объяснили, почему россияне
Дмитрий Дмитренко не хочет возвращаться
Ученые доказали, что два яблока в день
Анджелина Джоли решила составить
Ирина Пингвинова возмущена нападками
«Мы просто не совпадаем»: Виктория Боня
Google Fit теперь доступна для
Маша Малиновская после кардинальной
Александр Гобозов потратит на свою
Ученые установили, что Арктика тает
Виктория Боня готова взять ребёнка из
Ксении Бородиной посоветовали больше не
Учёные спорят о возрасте колец Сатурна
Похудевшая Екатерина Скулкина на
Новое поколение кроссовера Toyota Rush
Во Владивостоке проходит встреча
Роскосмос опубликовал характеристики
Персонажи Юрия Яковлева запомнились
В Китае погибли 11 человек в результате
Просмотреть все новости