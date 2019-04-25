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Звезда «Игры престолов» Дэниэл Портман пожаловался на домогательства пожилых дам после сцены в борделе

Дэниэл Портман, сыгравший в «Игре престолов» Подрика Пейна, стал объектом домогательств пожилых дам. После выхода на экраны фильма со сценой в борделе шотландского актера стали часто хватать и трогать на улице женщины преклонного возраста.
Звезда «Игры престолов» Дэниэл Портман пожаловался на домогательства пожилых дам после сцены в борделе

Об этом звезда «Игры престолов» рассказал в беседе с журналистами издания Esquire. 27-летний Портман напомнил, что он имеет в виду эпизод, представленный в третьем сезоне саги. В данной сцене представлен случай в борделе, когда проститутки отказались брать плату за интимные услуги с Тириона Ланнистера, так как Подрик Пейн оказался виртуозом в постели.

На тот момент Портману исполнилось 20 лет, ему льстило внимание женщин бальзаковского возраста и нравилась репутация дамского угодника. Сейчас актер смотрит на эту ситуацию совершенно по-другому. Он считает, что людям стоит понимать разницу между вымыслом и реальностью, так как его иногда пугает, как «некоторые сходят с ума». Знаменитость на вопрос, является ли он в действительности «Казановой», загадочно ответил, что «волшебник не раскрывает свои секреты».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:04

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