Звезда «Игры престолов» Дэниэл Портман пожаловался на домогательства пожилых дам после сцены в борделе

Об этом звезда «Игры престолов» рассказал в беседе с журналистами издания Esquire. 27-летний Портман напомнил, что он имеет в виду эпизод, представленный в третьем сезоне саги. В данной сцене представлен случай в борделе, когда проститутки отказались брать плату за интимные услуги с Тириона Ланнистера, так как Подрик Пейн оказался виртуозом в постели.На тот момент Портману исполнилось 20 лет, ему льстило внимание женщин бальзаковского возраста и нравилась репутация дамского угодника. Сейчас актер смотрит на эту ситуацию совершенно по-другому. Он считает, что людям стоит понимать разницу между вымыслом и реальностью, так как его иногда пугает, как «некоторые сходят с ума». Знаменитость на вопрос, является ли он в действительности «Казановой», загадочно ответил, что «волшебник не раскрывает свои секреты».