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«Мы просто не совпадаем»: Виктория Боня прокомментировала причины разрыва с сыном миллиардера

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня высказалась о причинах расставания с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. По словам длинноволосой красавицы, они «просто не совпадают».

«Мы просто не совпадаем»: Виктория Боня прокомментировала причины разрыва с сыном миллиардера

Ни для кого не является секретом, что после участия в скандальной телестройке «Дом-2» Виктория Боня стала настоящей звездой.Она не только построила карьеру телеведущей и стала моделью, но и закрутила роман с миллионером из аристократической семьи. Сейчас от Смерфита девушка воспитывает дочь Анджелину Летицию.

По словам Виктории, дочери не удалось укрепить ее отношения с Алексом, поэтому, когда малышке было 4 года, они расстались. Впрочем, бывшие все-таки поддерживают дружеские отношения ради Анджелины, которой нужны оба родителя. Считанные часы назад в Интернете появилось очередное интервью с Боней, в котором она прокомментировала причины разрыва со Смерфитом.

Экс-участница «Дома-2» призналась журналистам, что и правда хотела еще детей от наследника ирландского миллиардера, однако у него были совершенно другие планы на будущее.

«Мы просто не совпадаем»: Виктория Боня прокомментировала причины разрыва с сыном миллиардера

«Мы просто не совпадаем», - подчеркнула Виктория.

Боня отметила, что для нее важна большая и дружная семья, а вот у Смерфита оказались другие планы на это. Именно разные взгляды на будущее и стали причиной, почему Виктория рассталась с Алексом.

К слову, также звезда «Дома-2» призналась, что желает бывшему возлюбленному найти хорошую девушку, которая сможет все-таки повлиять на его планы на будущее, сообщает Woman.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:16

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