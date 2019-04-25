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Екатерина Гусева посетила премьеру «Мстители: Финал» в компании повзрослевшего сына

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 23 апреля в рамках 41-го международного кинофестиваля в Москве состоялся премьерный показ фильма «Мстители: Финал». Екатерина Гусева пришла на премьеру вместе с повзрослевшим сыном Алексеем.
Екатерина Гусева посетила премьеру «Мстители: Финал» в компании повзрослевшего сына

Это самый ожидаемый фильм, который повествует о завершении приключений известных супергероев. Выжившие члены команды Мстителей и их союзники разрабатывают новый план, чтобы противостоять могущественному титану Таносу. Ошибки после наиболее масштабной и трагической битвы быть не может.

Премьеру посетило множество известных гостей. Екатерина Гусева пришла посмотреть кино вместе с сыном. Алексей сразу оказался в центре внимания гостей мероприятия. Молодой человек, недавно отметивший 20-летие, заметно вырос и возмужал. Актриса родила его, когда ей было 22 года. Сейчас звезда выглядит замечательно, потому разница в возрасте с сыном едва заметна. Сейчас Алексей учится в МГИМО, поступил туда своими силами, получив высокий балл на ЕГЭ и после успешно сдав вступительные экзамены. Гусева отметила, что, вероятно, больше сына переживала за его поступление.

Другие звезды также привели на показ фильма членов своих семей. Певица Зара пришла на премьеру с детьми, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко тоже взял с собой своего наследника.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:38

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