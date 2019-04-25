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Анджелина Джоли решила составить завещание после официального развода

После официального развода со своим супругом Брэдом Питтом Анджелина Джоли решила составить завещание. Об этом сообщили на страницах Radar Online, со ссылкой на источник.

Анджелина Джоли решила составить завещание после официального развода

Как сообщается, большую часть состояния голливудская актриса Анджелина Джоли завещала своему первому приемному сыну Мэддоксу. По данным инсайдера, знаменитость очень близка с 17-летним наследником. Молодой человек упорно учится, чтобы в будущем стать во главе кинематографического бизнеса звездной матери. Мэддокс уже стал исполнительным продюсером одной из картин Анджелины Джоли, которую сняла компания Jolie Pas. Наследник всячески поддерживает приемную мать и старается всегда быть рядом с ней.

Анджелина Джоли решила составить завещание после официального развода

Как сообщает источник, Брэду Питту новость о завещании не понравилась. Актер считает, что бывшая возлюбленная сделала это ему назло. Знаменитость обеспокоен, что остальные дети могут остаться без финансовой поддержки со стороны звездной матери. Напомним, недавно стало известно, что вес Анджелины Джоли снизился до 42 килограммов, что сильно повлияло на ее здоровье.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:21

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