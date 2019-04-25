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Похудевшая Екатерина Скулкина на «Модном приговоре» научилась подбирать стильные наряды

Екатерина Скулкина недавно похудела на 11 килограммов и первым делом обновила гардероб. Звезда научилась подбирать себе стильные наряды во время работы в «Модном приговоре», где она временно заменила Надежду Бабкину.
Похудевшая Екатерина Скулкина на «Модном приговоре» научилась подбирать стильные наряды

Участница Comedy Woman всегда отличалась пышными формами, и хотя они не мешали ей выглядеть звездой во всех проектах, однако доставляли некоторые неудобства. 42-летняя актриса решила немного похудеть и, благодаря своим стараниям и силе воли, а также правильному питанию и спорту, сумела избавиться от 11 килограммов. Теперь в гардеробе Скулкиной появились наряды, подчеркивающие ее обновленную фигуру.

Правильно подбирать одежду знаменитость научилась, работая вместе с модным критиком Александром Васильевым и его коллегой по проекту Эвелиной Хромченко. Скулкина и сама сейчас выступает в передаче в качестве эксперта. Героини «Модного приговора» получают от звезды ценные советы не только по поводу нарядов, она также подсказывает им, на какие моменты в жизни стоит обратить внимание.

В своем Instagram-аккаунте Екатерина Скулкина представила подборку сделанных на съемках фотографий, где она позирует в разных образах, и поблагодарила коллектив за приятное времяпрепровождение, теплую и дружескую атмосферу, за новый опыт. Поклонникам особенно понравилось, как актриса выглядит в кокетливых платьях.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:40

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