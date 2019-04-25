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В США россиянина обвиняют в насильственных «сексуальных прикосновениях»

В США 46-летнему россиянину предъявили обвинения в домогательствах в отношении попутчицы из самолета, следовавшего рейсом Токио-Вашингтон. Гражданин РФ может сесть в тюрьму на десять лет за насильственные «сексуальные прикосновения».
В США россиянина обвиняют в насильственных «сексуальных прикосновениях»

Как утверждает заявительница, в июле 2018 года мужчина, сидевший рядом с ней в салоне самолета, позволил себе непристойности по отношению к ней. Пока женщина спала, ее сосед якобы через одежду прикасался к ее половым органам. Она пожаловалась на поведение мужчины бортпроводнику.

Россиянин сразу же по прибытию в аэропорт Вашингтона попал на допрос к сотрудникам ФСБ. Он подтвердил, что не был знаком с попутчицей раньше и действительно поправлял одеяло, прикрывая ноги соседки. Однако мужчина не согласен с обвинениями в сексуальных домогательствах. Гражданин РФ не помнит, чтобы прикасался к интимным местам женщины, хотя допускает, что такое могло произойти непроизвольно, когда он ворочался во сне.

Сотрудники ФСБ сочли намеренными действия россиянина и предъявили ему обвинение в сексуальном контакте. На днях дело рассматривал суд Виргинии, отпустивший мужчину после заседания под подписку о невыезде. В случае доказательства вины гражданин РФ может оказаться в тюрьме на срок до десяти лет, пишет Слово и Дело.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:13

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