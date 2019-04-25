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Ксения Собчак устроила в ресторане Ольги Бузовой ревизию и довела певицу до слез

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак довела свою коллегу Ольгу Бузову до слез. Как стало известно, в ресторане у новоявленной российской исполнительницы нашли четыре нарушения санитарных норм.

Ксения Собчак устроила в ресторане Ольги Бузовой ревизию и довела певицу до слез

Вчера, 24 апреля, Ксения Собчак представила миру свежий выпуск своего YouTube-шоу под названием «Осторожно, Собчак», главной героиней которого в этот раз стала Ольга Бузова. Во время интервью телезнаменитости не только обсудили личную жизнь поющей ведущей, но и посетили один из ее заведений «BuzFood».

Нужно сказать, что Ольга тут же проявила гостеприимство и предложила Ксении отведать ее фирменной полезной еды, однако Собчак предварительно решила проверить ресторан Бузовой на чистоту.

Ксения Собчак устроила в ресторане Ольги Бузовой ревизию и довела певицу до слез

Выяснилось, что бывший кандидат на пост президента России специально перед тем, как отправиться к восходящей певице в гости, получила разрешение и медицинскую книжку, которая позволяет ей осмотреть заведение, как это происходит в известной телепередаче «Ревизорро».

В результате Собчак примерила на себя роль Елены Летучей и, надев специальные халаты, шапочки, бахилы и перчатки, отправилась осматривать ресторан «BuzFood». Отметим, что Ксения не пожалела Ольгу и принялась в пух и прах критиковать обстановку в ее заведении.

Ксения Собчак устроила в ресторане Ольги Бузовой ревизию и довела певицу до слез

Собчак не только заявила, что в ресторане у Бузовой грязно, но и указала на то, что посетители, которые сидели за столами, на самом деле являются «массовкой». Сложно было не заметить, что высказывания Ксении очень обидели Ольгу, поэтому в машине она даже расплакалась.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:23

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