Анфиса Чехова решила променять сумочку на банку черной икры

Успешная актриса, востребованная ведущая и исполнительница Анфиса Чехова не скрывает, что может позволить себе многое. Пост теледивы в Instagram говорит о том, что и звезды не всегда могут приобрести все, чего душа пожелает. Так, знаменитость опубликовала кадр, где запечатлена с ценным деликатесом – черной икрой. Артистка объяснила, что подобные лакомства она очень любит и поэтому вместо понравившегося клатча приобрела черную икру.По словам Чеховой, у нее иногда «поджилки трясутся»: так хочется отведать морепродуктов. Она сообщила, что купила икру по стоимости сумки, добавив, что она был по скидке. Звезда отечественного шоу-бизнеса поинтересовалась у подписчиков, есть ли у них подобные «особые статьи расходов».Большинство фанатов Анфисы Чеховой очень положительно оценили публикацию кумира, отмечая, что не все могут позволить себе черную икру: «За такие деньги… мы красной поедим», «Анфиса – артистка, сомневаюсь, что Вы вообще кушаете икру».