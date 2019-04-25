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Анфиса Чехова решила променять сумочку на банку черной икры

Анфиса Чехова рассказала фанатам о своей любви к вкусной еде. Телезвезда даже решила променять сумочку на банку черной икры и назвала это особой статьей расходов.

Анфиса Чехова решила променять сумочку на банку черной икры

Успешная актриса, востребованная ведущая и исполнительница Анфиса Чехова не скрывает, что может позволить себе многое. Пост теледивы в Instagram говорит о том, что и звезды не всегда могут приобрести все, чего душа пожелает. Так, знаменитость опубликовала кадр, где запечатлена с ценным деликатесом – черной икрой. Артистка объяснила, что подобные лакомства она очень любит и поэтому вместо понравившегося клатча приобрела черную икру.

По словам Чеховой, у нее иногда «поджилки трясутся»: так хочется отведать морепродуктов. Она сообщила, что купила икру по стоимости сумки, добавив, что она был по скидке. Звезда отечественного шоу-бизнеса поинтересовалась у подписчиков, есть ли у них подобные «особые статьи расходов».

Большинство фанатов Анфисы Чеховой очень положительно оценили публикацию кумира, отмечая, что не все могут позволить себе черную икру: «За такие деньги… мы красной поедим», «Анфиса – артистка, сомневаюсь, что Вы вообще кушаете икру».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:07

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